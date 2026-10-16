蔣萬安提松機遷移 沈伯洋：國安、醫療後送配套都沒涵蓋

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移政見，對於離島醫療後送議題指出可保留直升機、搭高鐵。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，國安、醫療後送配套都沒涵蓋到。

沈伯洋指出，松山機場10至15分鐘的車程有9家重要醫院，這件事難以取代，若降落到桃園機場，有沒有辦法做到15分鐘內到醫院、醫院有沒有那麼多，該如何取代？配套方案怎麼做，應該值得討論。

對於蔣萬安昨天秀出2023年北市府回覆給行政院的公文，沈伯洋說，回文只是在說，北市府現在有在想這些事情，但包括國防、國安、醫療後送、離島、商務、國際旅客配套等，回函沒有涵蓋到。

沈伯洋表示，松機遷移議題確實不分政黨都討論過，他的回答也都沒變，就是配套措施該怎麼做。台北市很缺土地，但松機很大部分是中央的，需要跟中央協調，包括國防、國安、商務、醫療後送、救災等配討也很重要。這些不是不能討論，而是松機功能那麼多，替代方案無法解決的話，會付出更多成本。

對於蔣萬安陣營質疑不懂桃機的服務量能，沈伯洋表示，量能不是功能，桃機的量能提高多少，跟否取代醫療後送的功能，完全不一樣。桃機的量能提高，是為了紓解第一、第二跑道，並非為了取代松機；此外，松機與桃機的機型不同，如果混雜也無法直接取代；第三，松機下來有9家醫院，桃機無法做到。沈說，他在討論松機功能的配套，對方卻說桃機的量能有多少，「真的是很厲害」。