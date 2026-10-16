民眾黨團：多縣市參選人提65歲長者健保補助 籲朝野支持修法全國一致

民眾黨立法院黨團昨晚在議場前輪排，拚在今日院會排審「老人福利法」部分條文修正草案，針對綜所稅稅率未達20%的65歲以上長者，健保費由中央補助。民眾黨團今早也在院會前表示，目前各縣市參選人皆已提出相關政見，呼籲朝野共同支持，在重陽節前讓全國65歲以上長者獲得全國一致補助標準。

陳清龍表示，禮拜天就是重陽節，目前全國各縣市對65歲以上長者的健保補助標準不一，有些縣市設有排富條款，有些則沒有，導致長者因居住地不同，享有不同的福利待遇。

陳清龍指出，不能因為不同的縣市有不同標準，民眾黨團看到很多縣市長參選人也都提出老人健保補助由政府支出，這樣的醫療平權已經是全國共識。因此今天不論執政或在野，民眾黨團帶頭修老人福利法，希望今天三讀通過。

陳清龍說，這個法案不是今天才提出的，已經提出很久也經過一讀二讀的充分討論，希望今天三讀通過。各個議題包括民進黨縣市長參選人都已經提出，以民進黨彰化縣長參選然陳素月為例，陳素月就公開作為其政見，大幅的看板稱要來執行老人健保法全面補助。因此，呼籲朝野各政黨一起努力，在今天共同合作將老人福利法第22條修正案能夠順利通過，照顧全國長者，也照顧三明治世代的年輕人，減輕年輕人的負擔，作為最好的重陽節禮物。