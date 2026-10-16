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面對攻擊抹黑「人格毀滅戰」蔣萬安：把這些當成對自己的淬煉
選戰倒數，台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪指出，現在幾乎各式各樣不實的謠言，或是攻擊、抹黑，幾乎是接近人格毀滅戰一樣，「但我都把這些當成是對自己的一個淬煉」。
立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時重批執政黨「不要讓台灣陷入假民主、真獨裁」，引發熱議。韓國瑜日前與蔣萬安同台時說，蔣萬安最近的「黑」是有點被抹黑。
針對攻擊、抹黑、人格毀滅戰，蔣萬安上午受訪也指出，他覺得這是一個磨練自己的機會，也讓他可以跟市府的團隊，包括市府同仁來審視這4年所做的一切事情。盤點對市民好的，推了這麼多的政策，有這麼多的時機，就應該大膽的向所有的市民來說明，而且對的事情，堅持勇敢去做。
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