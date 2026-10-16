重申不用意識形態排除任何能源 賴總統：加入算力需求 到2035供電無虞

賴清德總統接受「游庭皓的財經皓角」節目專訪表示，只要符合核安三原則就會推動核能發電，交給專業做決定，如果社會沒有共識就要靜待先進核能；此外，針對供電，他說，已把經濟成長所需電力，把未來的尖端的運算算力算進去，到2035年基本上是沒有問題的。

賴總統在國慶演說時談到能源，稱不受意識形態限制，被在野黨解讀為放棄非核立場。他重申，不用意識形態排除任何一種能源，也不要因為短期的利益就不顧環境永續；只要符合安全無虞、核廢有解，社會有共識，就會來推動。

談到核電重啟，賴總統說，立法院已經通過法律，台電開始進行重啟程序；台灣是民主國家、法治社會，也必須尊重民意，就讓程序去走，交給專業來決定，確認核安有沒有達到標準，核廢是不是確實能夠解決，能讓大家沒有疑慮，以及確認社會有共識就重啟，沒有的話就靜待先進的核能。

賴總統指出，台灣電力供應足夠，但主要都是石化能源、天然氣跟燃煤；再生能源大概13%，還是不夠的，要持續提升，目標在2035年能夠到30%以上。

賴總統說，目前的備轉容量大概20%，就穩定供電來說，把經濟成長所需求的電力算進去，把算力中心也算進去，把未來的尖端運算的算力算進去，到2035年基本上是沒有問題的。