AI發展兼顧公平分配 賴總統：2035年穩定供電沒問題

針對人工智慧（AI）發展可能造成資源集中及貧富差距擴大議題，總統賴清德接受節目專訪時表示，政府要做一個負責任的推動者，對於AI產業用電需求，政府已將經濟發展、算力及AI產業需求納入盤點，台灣到2035年穩定供電都沒有問題。

賴總統接受財經節目主持人游庭皓專訪談台灣經濟，並於今天播出。游庭皓在專訪時詢問，AI產業快速發展，吸納大量水電、人才及金融資源，可能排擠其他產業，如何在持續推動AI與監管之間取得平衡。

賴總統表示，全球已進入人工智慧時代，因此他上任之初就積極推動人工智慧基本法，確立永續發展、人類自主、隱私、資安、公開透明及可解釋、公平不歧視、可問責等七大原則，政府要在這些原則下，政府要做一個負責任的推動者，推動AI發展。

賴總統指出，政府提出AI新十大建設，包括人才培育、算力與AI主權中心、穩定電力供應及台灣均衡發展等四項基礎建設，並聚焦矽光子、量子運算及機器人三項關鍵核心技術。

他說，政府希望2040年前培養至少50萬名AI應用人才，協助至少100萬家中小微企業導入AI，並打造產值新台幣1兆元的軟體平台，讓AI廣泛運用於各行各業，使台灣成為全球前五大AI應用及發展國家。

針對AI可能排擠其他產業資源，賴總統表示，政府近10年來持續在水、電、土地及人才等方面均衡發展，並透過西部水資源串聯計畫強化供水調度；電力方面，已將未來經濟發展、算力及AI產業的用電需求納入盤點，到2035年穩定供電都沒有問題。