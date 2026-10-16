談AI發展七原則 賴總統：到2035年穩定供電 半導體業帶動各產業發展

賴清德總統16日接受財經節目專訪。他表示，自己對AI是樂觀的，政府在七個原則的架構下，穩穩推動AI發展。未來希望台灣能成為AI生活圈世界前五大，成為AI應用發展最好的國家之一。目標是半導體產業發展，其他行業也可以發展。目前估計到2035年穩定供電都沒有問題。

外界關注，政府對於AI發展與應用，是把AI往繼續擴張的方向走，還是偶爾要回過頭來進行AI的監管，兩者如何作權衡？

賴總統表示，他意識到全球已經進入AI化時代，所以上任之初，就積極推動AI基本法，其中有七個原則。政府要做一個負責任的推動者，這七個原則就是負責任的方式。政府當然要推動AI發展，在這七個原則的架構下，穩穩地去推動AI的發展。

他說明，第一，推動AI發展時，一定要注意到社會的永續發展；第二，人類自主，不能到最後淪為被AI掌控；第三，AI最重要的是資料，資料的取得跟運用，要注意隱私權；第四，資安非常重要；第五，公開透明、可解釋、可說明；第六，一定要公平，沒有歧視性；第七，可問責。

他表示，如AI新十大建設，有四個基礎建設。第一，人才培育，2040年之前，培養至少50萬個AI應用人才；第二，打造算力跟AI的主權中心；第三，穩定電力供應；第四，台灣均衡發展。AI新十大建設的三個關鍵核心技術，則是矽光子、量子運算，還有機器人。

賴總統指出，AI新十大建設希望達到三個目標。第一，協助2040年之前，至少有百萬家中小微企業導入AI，順利升級轉型；第二，打造創新創業生態系，在2040年之前有一兆元產值的軟體平台；第三，希望未來的台灣，食衣住行育樂、士農工商都可以運用AI，讓台灣成為一個AI生活圈。

賴總統提到， AI生活圈的全球評比，未來希望能夠位居世界前五大，成為AI應用、AI發展最好的國家之一。此外，政府近十年來努力，在水、電、土地、人力、人才等各個方面都均衡發展；電的部分，大家也不用擔心。

他說，政府已經盤點過了。把未來預期更好的經濟發展的電力需求，然後算力的電力需求，AI產業發展的電力需求，都把它算進去了。到2035年穩定供電都沒有問題。目標就是希望半導體產業發展，其他行業也可以發展，這是政府要工作的目標。對於AI，他基本上是樂觀的。