否認有賴總統壓力 賴惠員3度鞠躬道歉：選舉倒數占版面 非常不安

台北101董事長賈永婕日前到立院財政委員會備詢，民進黨籍召委賴惠員「建議」穿得要純樸遭炎上。賴惠員今上午在民進黨籍立委林月琴、張雅琳陪同出面3次鞠躬道歉，表示溝通上的不良造成誤解，深感抱歉，在選舉倒數，占掉這麼多版面，「我其實是非常不安的。」

賴惠員今上午臨時開記者會，表示針對在財委會的衣著部分，因為溝通上的不良，造成大家的誤解，她深感抱歉，在選舉進入倒數，占掉這麼多版面，她其實是非常不安的。

賴惠員連續3次鞠躬地說，我在這邊要跟大家道歉，也要向賈董事長致歉，「我想是...唉...很抱歉。」

媒體追問先前賴惠員曾說接獲有人反映衣著問題，賴惠員僅說，她在這裡非常誠懇地說，希望這件事到這裡為止，非常謝謝大家的關懷。

至於今天會出面是否是因賴總統有發花襯衫照片，有來自上面的壓力？賴惠員笑笑地說，「不會啦，不會。」