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交通部說松機遷建評估要20年 蔣萬安：我看的是第一天

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪。圖／取自網路直播
台北市長蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪。圖／取自網路直播

台北市長蔣萬安昨赴行政院會說明遷移松山機場打造AI園區，會後交通部提到，遷建保守評估需20年；蔣萬安上午受訪表示，他們說至少20年，「我身為台北市長，看的是第一天」，不是20年，今天沒有開始，就不可能有最後的成果。

蔣萬安上午接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪，針對昨天的院會，主持人王淺秋問，有被圍攻的感覺嗎？蔣萬安說，不要講圍攻，但是他們提出了很多的質疑，甚至說這些困難要一一克服，至少要20年。

蔣萬安表示，孫運璿前院長講過一句話，他說任何事情不要先講不行，要講非成不可，然後盡一切努力去達成這個目標，如果是對的，就要堅持。「你們講20年，但我看的是第一天」從開始的第一天，啟動跨出第一步，接下來面對困難，「我們把它克服，終究可以達成那一刻」。

蔣萬安表示，松機遷移這個重大議題，可以帶來非常多的好處，不只是對台北市，對台灣未來發展，其實松機遷移連結市區，非常多的國內外人才匯聚，形成一個產業聚落，讓很多消費提高，包括住宿、旅宿、觀光，稅收提高後，投在公共服務，生活品質全面提升，這對一個城市發展很重要。

蔣萬安說，產業需求，連民進黨長期主張的非核家園，都可以調整，都可以改變，AI需要能源，產業需要電力，民進黨長期主張的一個理念，都可以捨棄，都可以調整、修正，今天輝達進來了，AI的需求，松機遷移同樣的道理，難道不能也開始克服一切困難，讓松機遷移，把這邊產業廊帶打通，迎來一個產業聚落。

蔣萬安說，對的事情就勇敢去做，所以他抱持態度還是一樣，很願意跟中央好好坐下來，務實的面對問題來克服，因為這是非常難得的機會，是第一次有現任市長主張願意將松機遷移，過去都是在野，過去都是民進黨自己主張了20年以上。

蔣萬安 松機 交通部 松山機場

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