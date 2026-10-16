喊話立院速過追加預算 賴總統：油電凍漲穩住CPI 明年仍有機會控制住

賴清德總統在接受「游庭皓的財經皓角」節目專訪時表示，中央銀行選擇不跟進美日韓等國家升息，原因是台灣油電凍漲讓CPI相對穩定，「如果持續維持這個狀況，明年還是一樣有機會控制住」；這也是為什麼他非常希望立法院通過追加預算，來補貼台電和中油。

賴總統表示，即便是總統對央行政策也沒有置喙餘地，央行決議不升息後對他說明，研判台灣明年的CPI會在2%以下，還可以穩定，這點他尊重。

賴總統談到油電凍漲，他說，前總統蔡英文任內碰上新冠疫情，取消貨物稅、油電凍漲，得到很好的成果，當當美日韓CPI飆到9%，台灣當時CPI才3%；他上任後面對中東戰事，就沿用過去成功方式，採取油電凍漲；賴總統也說，政府的補貼是有限的，這創造無形的價值和效果，遠大於政府的補貼。

賴總統說，油電凍漲讓全民都受惠，如果台灣的利息調升，台幣升值，房貸利率受影響，企業投資成本增加，民眾消費支出也會增加；這是牽一髮動全身，必須整體考量。

賴總統表示，所謂油電凍漲導致CPI被低估這是事實，如果持續維持這個狀況，明年還是一樣有機會控制住，這也是為什麼他非常希望立法院通過追加預算，補貼台電和中油。

此外，針對美國對台關稅，賴總統談到，台灣今年外銷金額約9000億美元，最大出口國是美國，預期今年的台灣對美貿易順差會比去年美國提出對等關稅時還高；不過，他把美國加關稅當成是一個機會，是台灣增進跟美國產業結構更進一步結合的機會，台灣爭取到15%不疊加的結果，現在又碰上美國最高法院推翻川普對等關稅，以及發動國安調查等挑戰，等它跑完，台灣會極力爭取雙方原本同意的談判條件。