松機遷移 陳世凱：與其用想像 建議蔣萬安啟動專業討論

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷移，昨赴行政院會談相關細節。交通部長陳世凱今赴立院備詢前受訪表示，建議蔣萬安可以就專業上跟交通部做討論，有些事情與其用想像的，或者是用自己的想法去規畫，倒不如跟專業的單位討論。

陳世凱表示，松機遷建涉及很多部會，包括交通部、內政部、國防部、衛福部，程序很複雜，這個專業的議題需要被討論。因此建議蔣萬安就專業跟交通部做討論，不要短時間就決定一件事，這件事對國家的整體來講有很大的影響。

陳世凱說，蔣萬安稱2023年就有規定，他要澄清，2023年是交通部主動發函，針對松山機場2040年的規畫，發函給台北市政府。因為過去前台北市長柯文哲任內也有提出松機遷建構思，交通部發函詢問對這方面的意見，但回文部分，柯文哲雖說松機遷建對台北整體都市發展有利，但最後還是尊重交通部的安排，也就是說，尊重交通部2040年規畫將松山機場作為國際商務機場，並且作為國內的樞紐機場，台北市政府當時是同意的。

至於現在遷建是否要花20年時間，陳世凱表示，因為松機遷建所有的工作幾乎都是中央來負責，台北市政府到目前為止應該沒有任何工作需要做。各部會的評估到目前為止都還沒有開始啟動，所以他才會建議，蔣萬安應就專業的部分跟交通部討論，至少發個公文詢問一下，交通部會有一些專業的評估，可以讓蔣萬安去做判斷，會比較精準。但到目前為止，蔣萬安連一個公文也沒有來，也沒有正式來跟交通部討論，昨天的行政院議會是第一次大家當面討論。

針對松機遷建涉及離島醫療部分，衛福部長石崇良表示，最關心是重症患者後送，離島部分主要是以定翼機，因為定翼機比直升機要安全，直升機受到偏頗的影響、各種環境條件、夜間飛行，這些都是挑戰；而定翼機降落在松山機場，無論是對病人或隨行者都是比較安全的。這個議題牽涉的很廣，應該要有更多的討論跟配套。