惠恕仁：帛琉支持台灣　小國須攜手遏止中國強勢作為

台灣邦交國帛琉總統惠恕仁接受美國網路媒體Politico訪問指出，帛琉清楚知道小國攜手才能遏止中國在南太平洋地區的強勢作為，因此支持台灣。太平洋地區和平不該僅是美國的重任，日本與韓國也須強化軍力。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將出訪澳洲，他接受Politico訪問表示，「中國使節曾說，你是生意人，知道中國可提供百萬觀光客，興建所有你想要的旅館，還在等什麼？中國人口超過10億，這裡只有2000多萬（指澳洲）。」他指對方還說：「如果不聽我的，我們會採取報復行動。」

台灣過去參與「太平洋島國論壇」（PIF）的程度有限，帛琉是今年論壇主辦國，外交部長林佳龍率團出席。

惠恕仁說：「這（中國的說法）不是夥伴關係，也不是好朋友，我們不該因為行使國家主權承認台灣而被擊倒，或國家主權因此受到威脅。」「帛琉支持台灣，是認知到小國只有共同攜手，才能遏止中國在區域的強勢作為。」

他說：「如果台灣被占領，帛琉與菲律賓也會被占領。」

惠恕仁指出，帛琉從未對中國表示不想成為外交夥伴，但不能對帛琉說不可以承認台灣。他說：「對方試圖告訴我，我們必須遵守一中原則。」惠恕仁回應：「那是我們的選擇，不是你的選擇。」

中國7月初無預警向南太平洋試射一枚長程彈道飛彈，引起區域國家譴責及國際不滿，美國、澳洲、加拿大等國發布聯合聲明。

惠恕仁指出，「問題是飛彈為何落在島國中間，太平洋是開放的，還有北邊，送到那邊就好。」他強調，不該只有美國承擔保障太平洋和平的重任，日本與韓國也須強化軍力。