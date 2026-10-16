面對中國跨國鎮壓 李明哲訪歐盼與民主陣營共享台灣經驗

曾遭中共關押的人權工作者李明哲近日訪問比利時，並分別與歐洲議會及比利時國會議員會面交流。他指出，面對中國日益嚴峻的資訊戰與跨國鎮壓威脅，台灣願以自身經驗與歐洲民主陣營共享並共同因應。

李明哲與「華人民主書院協會」、「台灣民主實驗室」成員進行的歐洲倡議巡迴，近日抵達比利時布魯塞爾，拜會國會議員、NGO團體並舉行座談會。

在布魯塞爾期間，李明哲接受中央社專訪時表示，與歐洲議員交流時發現，歐洲政界雖常將台灣與烏克蘭情勢相提並論，但同時也關切台灣社會面對中國強大壓力與跨國鎮壓手段時的真實反應。

李明哲說，「人一定要自助，自助而後人助」。若台灣人民面對中國的威脅無動於衷，中國不費一兵一卒即可達成目標，因此歐洲友人想幫助台灣，但也更想理解台灣如何幫自己。

針對台灣社會面對中國壓迫的轉變，李明哲觀察到，近年來，無論是透過在地協力者、直接從香港來台的人士，針對在台港人與台灣人潑漆、恐嚇的行為，台灣社會已普遍認知這是中國對台民主制度的實質侵略。

不過他也進一步強調，跨國鎮壓的樣態並非只是對於特定人士施壓，更是透過製造集體恐慌，使社會陷入孤立與內部對立。舉例而言，陸委會統計自2014年迄今已超過450名台灣民眾在中國遭遇留置盤查、失聯或限制人身自由，許多家屬因受恐嚇而不敢通報，導致政府的警示作為反遭部分人士質疑為政治操作，進而加深社會間的對立。

他也提到，隨著歐洲各國近年嚴查境內中國秘密警察站，中國在歐洲的跨國鎮壓也可能轉向地下化，台灣的應對經驗可作為重要借鏡。

15日下午在駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉的陪同下，李明哲與訪問團成員前往比利時國會與比利時國會友台小組共同主席范荷芙（Els Van Hoof）等國會議員會面並交流。

李明哲在會中強調，台灣面對中國跨國鎮壓的困境，也會是其他民主國家的困境。如果不能理解中國的統治模式，就無法正確應對中國對民主社會的威脅。台灣非常願意將面對中國跨國鎮壓的經驗和全世界分享。

范荷芙在會後接受中央社訪問時表示，必須從李明哲以及其他被失蹤、被監禁的人身上學習教訓，檢視還能做些什麼，因為這已構成了一種跨國鎮壓。

她說，目前歐洲的政策工具箱中仍缺乏足夠的反制手段。所以能夠彼此交流該如何應對是件好事，這也是為什麼在國會與李明哲會面如此重要。

李明哲認為，反制跨國鎮壓除了完善法規，民間社會形成支持網絡更為關鍵，唯有共同面對並接住受壓迫者，才能使中國的策略失效。