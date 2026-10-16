賴惠員關心賈永婕不是第一次 他翻出2年前質詢紀錄 曝今惹議敗在1句話

台北101董事長賈永婕日前到立法院財政委員會備詢，被召委賴惠員「建議」穿得要跟立委一樣純樸，並強調「國會殿堂還是要有一定的標準」。律師王至德表示，沒想到最受關注的不是101的經營績效，而是賈永婕身上披著的那件白色外套。

賈永婕被「提醒」之後，回了一句「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖」，賴惠員接著問「要繼續辯嗎？」賈永婕趕緊解釋：「我沒有辯，我絕對尊重國會殿堂」。王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，這段對話實在太有趣了，原本應該是討論公股事業經營績效的場合，最後竟然變成服裝儀容的討論。

去立法院備詢，到底有沒有服裝規定？王至德表示，立法院會議旁聽規則第5條，就規定服裝不整的人不得入場旁聽。另外，立法院的院區出入管理規定，也要求前來會客、請願、參觀及旁聽等人士應該服裝整齊。問題是，賈永婕是來「列席備詢」，不是來「旁聽」的，所以不能直接套用「服裝不整就不能入場」的規定。沒有查到有哪一條規定要求列席備詢的人一定要穿得「純樸」，或者規定外套不可以披在肩膀上。

國會對服裝的爭議，也不是第一次發生。王至德表示，2024年5月，立法院長韓國瑜曾經希望立委穿著正式服裝，不要再穿牛仔褲、球鞋。民進黨立委吳思瑤在同年5月31日，還是穿著自己習慣的白色球鞋去質詢，擺明就是不埋韓國瑜的單，並且表示國會議事運作正常才是重點，大家就算穿得再優雅、再高貴，如果議事運作無法正常化，也沒有意義。

王至德表示，當年韓國瑜要求的是立法委員，這次賴惠員提醒的是列席備詢的董事長，兩者身分並不相同。但既然當年連立委自己都可以公開討論穿著自主的問題，那麼對於列席備詢的人，究竟可以要求到什麼程度，應該更值得好好研究吧？

不過，他說，不用對賴惠員太苛刻，畢竟賴惠員事後已經解釋，當時是因為有人反映賈永婕將外套披在肩膀上，有必要考量國會殿堂的正式性，才會出於善意提醒，而且賴惠員也已經表示會深刻檢討。

「何況賴惠員對賈永婕的關心，其實也不是第一次了」，王至德表示，早在2024年12月23日，賴惠員就曾經在財政委員會詢問賈永婕有關101點燈的爭議。當時因為賈永婕還沒等問題問完，就急著解釋點燈的相關程序，賴惠員便當場提醒應該先聽完問題，後來還說，很少看到來立法院備詢的董事長像賈永婕這麼強勢，實在令人佩服。

王至德說，將近兩年前關心賈永婕的答話態度，兩年後又繼續關心她的服裝儀容，「這份持之以恆的關心，我們怎麼可以隨便懷疑她不是出於好意呢？」

這次賴惠員最大的問題，王至德表示，可能是不小心講錯了，賴惠員應該本來是要講「正式」，不小心講成「純樸」了。所謂純樸，通常是在形容一個人的性格、生活作風或價值觀，而不是一套可以用來檢查別人衣服的客觀標準。畢竟衣服穿得很貴，不代表這個人就不純樸；反過來說，衣服穿得很便宜，也不代表這個人一定純樸。

所以，如果賴惠員真正想表達的是國會殿堂應該維持一定的莊重程度，王至德表示，賴惠員應該說的是「正式」，而不是「純樸」。就算把「純樸」改成「正式」，目前好像還是找不到一條明確適用於賈永婕這種列席備詢者的規定，可以要求必須按照某種特定方式穿著。

至於「要繼續辯嗎？」算不算符合國會殿堂的標準？王至德表示，一般來說，在日常生活中聽到這種話，大概都是出現在某些具有上對下關係的場合。這句話最有意思的地方，就是它通常不是在期待對方真的繼續解釋，而是在暗示對方最好不要再說下去了。可是，立法委員跟列席備詢的台北101董事長，究竟存在什麼上對下的關係？

他說，立法院當然有監督政府及公股投資事業的權限，召集委員也有主持會議、維護議事秩序的職責，但是這不代表立法委員就是列席備詢者的直屬長官，更不代表只要立委提出一個意見，列席的人就只能回答「是」，不能提出任何不同的看法。更何況，賈永婕當時只是說自己穿得跟大家一樣，都是長袖。這到底是在不尊重國會，還是在解釋自己的穿著？為什麼這樣的回答，就會被接上一句「要繼續辯嗎？」

王至德表示，他尊重有人認為將外套披在肩上，不符合正式場合禮儀的看法。畢竟禮貌這種事情，本來就可能因為成長背景、個人習慣而有不同標準，只是，如果真的認為國會殿堂應該維持一定的禮儀標準，除了被詢問的人應該注意服裝，負責詢問的人，是不是也應該注意自己的說話方式？每次選舉的時候就說自己是公僕，選上後就變得高高在上的話，恐怕不是我們大多數人所認同的方式。

在國會殿堂，把外套披在肩上，跟對一個正在解釋的人說「要繼續辯嗎？」究竟哪一件事情比較不符合國會殿堂應有的禮貌？王至德表示，畢竟，國會殿堂應該有一定的標準，這點他非常贊成，只不過，這個標準應該不會只有穿在身上的衣服吧？