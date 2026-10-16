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新聞眼／傲慢僑委會 文字遊戲敷衍國會

聯合報／ 本報記者陳熙文

僑委會昨天至立法院報告出國計畫考察的費用執行情況，儘管前一天已被媒體爆出報告內容「留白」，但到昨上午開會前仍只給出一頁「空白內容」報告，也難怪被質疑傲慢、不尊重國會

但僑委會真的不知立法院詢問的費用項目為何嗎？中央政府總預算列有八項差旅類別，其中就包含考察，並非預算的陌生字眼。況且，僑委會明明在同日的專報中彙整了一一四年度到一一五年度九月卅日之間的因公出國案件數，顯然僑委會很清楚立法院想要監督的預算項目，可是依舊決定一意孤行。

其實，僑委會只要在開會前先與外交國防委員會溝通，提供所需的資料，就能輕鬆解決問題，僑委會卻非要硬碰硬，寧可舌戰群立委，也不願認錯，傲慢行徑令人不解。

更何況，僑委會當真不識「考察」兩字嗎？時任僑委會委員長徐佳青曾在今年七月廿八日的新聞稿中表示，她在四月廿二日到五月十八日跑了七個國家，在歐洲「考察」許多台灣華語文學習中心。不知道徐佳青的「考察」用的是什麼預算，該分到哪一類、如何核銷？

僑委會依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」訂定的「僑務委員會因公派員出國案件與經費管控要點」中，也將「前往考察國家有足資借鏡之處」列為因公出國編列預算的原則之一；但僑委會給立院的報告卻稱，「考察」是去借鏡、學習國外單位機構，僑委會歷來確實沒考察案件，難道僑委會自訂的管控要點，只是參考用？

徐佳青才因濫用公務資源爭議請辭，如今僑委會又以敷衍搪塞的態度，面對國會監督；如此傲慢的僑委會，恐將繼續招來負評。

僑委會 國會 考察

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新聞眼／傲慢僑委會 文字遊戲敷衍國會

僑委會昨天至立法院報告出國計畫考察的費用執行情況，儘管前一天已被媒體爆出報告內容「留白」，但到昨上午開會前仍只給出一頁「空白內容」報告，也難怪被質疑傲慢、不尊重國會。

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