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遭廢照！萱萱案社工林容亘捏造記錄稱「家庭美滿」 案發後神隱離職

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台中2歲女童萱萱遭生母同居男友囚禁毆打，今年2月因敗血症死亡。起訴書指出，女童有五度被救援機會，卻都被漏接。圖為去年剴剴案聲援群眾到場高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」。聯合報系資料照
台中2歲女童萱萱遭生母同居男友囚禁毆打，今年2月因敗血症死亡。起訴書指出，女童有五度被救援機會，卻都被漏接。圖為去年剴剴案聲援群眾到場高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」。聯合報系資料照

6月初國內發嚴重兒虐案件，2歲女童萱萱遭母親同居人痛毆、關洗衣機虐死，全案多處斷點，外界解讀為兒虐案件跨轄處理機制、通報系統均有可精進之處。不過，近期該案件主責社工林容亘，被台南市政府社工師懲戒委員會，依未如實訪視等案由，廢止其社工師證書及執業執照，暴露該案背後內情。

據知情人士透露，林容亘不僅服務個案2年間「都沒有去家訪」，還在結案紀錄中偽造稱「孩子很健康、家庭和樂美滿」，實則連人都搬到其他縣市都不知道，台中市114年底曾因民眾通報萱萱遭通報家暴，將案件轉回台南，林容亘也未進行家訪，最終導致萱萱無辜過世。

該知情人士表示，林容亘為公職社工，除遭移送懲戒委員會外，傳出台南市政風處，一度考慮依「刑法」偽造文書罪、公務員登載不實罪、過失致死罪將其移送檢調處理，還傳出台中市地檢署檢察官偵查萱萱案時，欲調閱個案記錄卻發現「沒東西可調」，當場大發雷霆，然而，林容亘在事發後卻「神隱」未再現身。懲戒書亦顯示，她已在今年3月辦理離職。

懲戒書指出，台南市兒少保護個案，由林容亘在113年4月15日開案服務，林於服務期間卻未如實訪視，並確認客案狀況，並於結案評估會議中，提供不實訪視評估紀錄，而該個案在115年2月14日於台中市疑似受虐死亡，同時，林容亘竟還於同年1月，虛報於台南市訪視個案，經調查發現，個案萱萱早在114年11月就遷居台中市，林容亘卻未發現。

林容亘自113年4月至115年2月服務個案期間，為撰寫個案記錄，且未依據社政機關兒童及少年保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序第6點規定，落實每月至少2次訪視，並於結案評估會議中不實陳述訪視內容，並以書面方式及至現場陳述意見，坦承前述業務過失屬實，遭懲戒委員會案「社工師法」廢止其社工師證書及執業執照。

萱萱 社工 家庭

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