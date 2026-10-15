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民眾黨團議場門口守夜排隊 拚排審長者免健保費

中央社／ 台北15日電

台灣民眾黨立法院黨團今天晚上起在立法院議場門口駐守並直播，拚明天在立法院排審「老人福利法」部分條文修正草案，針對綜所稅稅率未達20%的65歲以上長者健保費由中央補助。

民眾黨立法院黨團日前提出，將老人福利法第22條修法列為本會期優先法案之一，擬將近1年綜合所得未達申報標準、或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

台灣民眾黨團今天深夜在黨主席黃國昌率領下，在立法院議場門口守夜並直播，黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥及黨籍立委王安祥等，皆到場參與。

黃國昌表示，民眾黨在民國113年就開始想要處理全台灣各縣市65歲以上長者健保費補助標準不一問題，當時遭民進黨強烈反對，如今地方首長選舉將至，多名民進黨參選人卻紛紛加碼長者福利，雙重標準令人質疑。

陳昭姿表示，福利不應該因為住的地方不一樣而有所不同，為讓全台有一致做法，民眾黨拚達成明天早上第一個提案，因此今天晚上開始在議場前守夜。

民眾黨團在113年5月提出此修法草案，送交社會福利及衛生環境委員會審查；草案於當年6月13日通過初審，但朝野無共識；於6月27日經黨團協商未果，送請立法院長韓國瑜召集黨團協商。

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