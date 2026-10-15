快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

什麼是美股觀察指標？彭博點名台灣這項數據 比美債殖利率更有參考價值

日本歌手第一人！米津玄師宣布12月唱進台北大巨蛋

黃國昌專訪蔣萬安 怒批綠「抹黑造謠仔」打了就跑裝沒事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今晚接受民眾黨主席黃國昌（右）節目專訪，黃國昌表示會「直球對決」。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（左）今晚接受民眾黨主席黃國昌（右）節目專訪，黃國昌表示會「直球對決」。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問，2人談到近來台北市校園疑似食安事件和2023年新北市被指發生「餵毒案」，黃國昌怒批蘇巧慧在內的民進黨「這一批抹黑造謠仔，事情過了以後，大家打了就跑，裝沒事」。

2026九合一選舉

黃國昌說，當時他聽到金華國中學生集體「食物中毒」的案子，他嚇一跳，當初民進黨議員爆料教育局指示學校「被動」處理，說台北市要蓋牌，議員後來對自己造謠翻車，有說什麼嗎？蔣萬安說，他們一開始的大造謠，變成大翻車，對所造的謠，道歉完全沒有，就想用混的，閃躲、迴避。

黃國昌也說，但這個事情，讓他想到2023年的時候發生的大新聞，說新北市有老師餵小朋友吃毒，結果那時候民進黨一拖拉庫人，包括現在要選新北市長參選人蘇巧慧，全部都出來叫侯友宜面對，說侯友宜要選總統，新北市的小朋友發生被餵毒，完全都不關心，然後結果是檢察官做不起訴處分。

黃國昌說，雖然他那個時候支持的不是侯友宜，但是必須要老實講，對於一個市長，被這種近乎抹黑式的攻擊，他完全沒辦法接受，而且更痛恨的事是，這一批「抹黑造謠仔」事情過了以後，「大家打了就跑，裝沒事耶」。

2026九合一選舉 台北市選舉 黃國昌 蔣萬安 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／檢察官吸毒 黃國昌再批鄭銘謙：民眾黨一定追究到底

合體蔣萬安聊市政…黃國昌怒批砍樹造謠「太蠢啦」 網讚雙帥斬妖除魔

影／黃國昌直球對決「專訪」 蔣萬安：球來就打

相對論／推1999！伊東豊雄講日文也通 做ubike…遭國小家長包圍抗議

相關新聞

黃國昌「火烤」蔣萬安…玩打地鼠平定「安鼠之亂」稱甘拜下風

年底選戰倒數44天，台北市長蔣萬安今天與民眾黨主席黃國昌合體直播專訪，被外界解讀蔣選前倒數搶小草票。兩人一開始直播展現好感情，黃國昌透露私下都稱蔣「萬安兄」，還跟蔣萬安玩自拍三連拍。甚至為了幫蔣萬安平定「安鼠之亂」，大玩雙關語梗玩打地鼠。

「條件相當不錯」 龔明鑫三理由支持AI園區選在淡海新市鎮：連水電都準備好了

台北市長蔣萬安提出「遷建松山機場並於原址打造台北AI園區」的政見，和碩董事長童子賢表態反對遷建，建議若要發展AI園區可選擇淡海新市鎮，還可串聯北士科與關渡園區。經濟部長龔明鑫附議淡海新市鎮的建議，有完整腹地、交通便利，還有人力資源優勢，「條件相當不錯」。

影射劉建國「情史」AI影片 雲林當事女議員痛斥未查證將提告

針對雲林縣網路以AI製作影片，影射雲林縣長參選人劉建國「情史」，片中女性之一的雲林縣議員蔡孟真，下午召開記者會痛斥部分媒體在未經查證下不實報導，有人以此連結製作不實影片在網路流傳，破壞選風，且已嚴重傷害其生活和家庭，讓家人帶來極大困擾，行徑惡劣，為遏止這種潑髒水抹黑抹黃的選舉歪風，她將循法律途徑提出控告。

影／黃國昌直球對決「專訪」 蔣萬安：球來就打

台北市市長蔣萬安晚間出席民眾黨主席黃國昌節目「民眾有本4直球問大事」，黃國昌表示將直球對決，蔣萬安也回應「球來就打」。

合體蔣萬安聊市政…黃國昌怒批砍樹造謠「太蠢啦」 網讚雙帥斬妖除魔

台北市長蔣萬安今與民眾黨主席黃國昌合體開直播專訪，黃國昌針對先前北市「安鼠之亂」、砍樹造謠等議題，幫蔣萬安抱不平，甚至針對先前有網路造謠北藝大後面有一整排樹被砍，是為方便中共無人機攻擊，黃國昌怒罵「這謠言太蠢啦」，「習大大知道應該砍樹的人，頭要被砍下吧」，蔣也怒批這就是「鍵盤砍樹手」。

黃國昌專訪蔣萬安 怒批綠「抹黑造謠仔」打了就跑裝沒事

台北市長蔣萬安今晚接受民眾黨主席黃國昌網路節目「民眾有本4直球問大事」訪問，2人談到近來台北市校園疑似食安事件和2023年新北市被指發生「餵毒案」，黃國昌怒批蘇巧慧在內的民進黨「這一批抹黑造謠仔，事情過了以後，大家打了就跑，裝沒事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。