韓國瑜接見加拿大國會議員團 盼深化雙邊經貿交流

立法院長韓國瑜今天接見加拿大台灣國會議員友好協會會長史葛洛率領的國會議員團，韓國瑜表示，台灣具備先進AI技術，歡迎加拿大業者來台投資，也盼加拿大政府營造有利台灣業者赴加投資的環境，共同深化經貿合作。

立法院今天透過新聞稿指出，韓國瑜今天下午在國民黨立委陳菁徽、民進黨立委范雲、民眾黨立委許忠信等人的陪同下，接見由史葛洛（Judy Sgro）率領的跨黨派國會議員團，雙方就住宅成家、毒品防制、飲食文化、生物科技等議題廣泛交流。

韓國瑜致詞表示，感謝史葛洛6度訪台，且長期在加拿大國會為台灣發聲，並讚譽加拿大是「最美、最友善、最具潛力」的國家。

韓國瑜也提到，台灣立法院共有113席，主要由3個政黨組成，各黨雖立場不同，時有激烈辯論，但每當面對國際友人時，始終展現團結與熱情，彰顯台灣民主的多元與包容。

韓國瑜也說，台加長期在各領域保持密切合作與交流，在經貿方面，台灣晶圓代工技術領先全球，中小企業亦極具競爭力，半導體產業目前在美國、德國、日本、法國等地皆有成功的投資案例，盼加國政府營造有利台灣業者赴加投資的環境；台灣具備先進AI技術，也歡迎加拿大業者來台投資，共同深化經貿合作，帶動產業發展。

另外，在教育交流層面，韓國瑜提到，加拿大是台灣學生第4大留學目的地，反映台灣民眾對加拿大的好感，也顯示台加友好情誼深植民間，盼兩國國會持續深化交流。

史葛洛則表示，每次率團訪台，都能讓更多加拿大國會議員認識台灣的自由民主，台灣的民主得來不易，是經過持續「傾聽、妥協、凝聚共識及尊重」，逐步建立而成，這也是各國國會議員應具備的精神。

史葛洛也提到，台灣社會的多元性及公民參與經驗，都值得借鏡，在全球民主制度面臨壓力與威脅之際，期盼台加在各領域加強合作，透過國會交流讓雙邊關係更加緊密。