獨／重陽節前送長者健保免費大禮 白明擬闖關老人福利法

僑委會今至立法院報告出國計畫考察的費用執行情況，儘管前一天已被媒體爆出報告內容留白，但臨到上午開會前仍不願增列相關預算的運用情形，還是只給出一頁的空白內容，堅稱僑委會派員出國沒有「考察」，只分視察、訪問和開會，認為既然名目不合，當然沒有預算。

2026-10-15 17:00