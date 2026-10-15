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獨／重陽節前送長者健保免費大禮 白明擬闖關老人福利法

聯合報／ 記者王小萌唐筱恬／台北即時報導
民眾黨立委蔡春綢在立法院議場前排隊。記者唐筱恬/攝影
民眾黨立委蔡春綢在立法院議場前排隊。記者唐筱恬/攝影

年底選舉將至，立法院新會期三黨紛紛主打民生法案。據掌握，民眾黨立院黨團為搶在重陽節前送長者大禮，今天下午4時起在議場前接力排隊，擬於明日院會搶先送出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，力拚三讀。民眾黨主席黃國昌也將於晚上10點一同加入排隊行列。

民眾黨團日前舉行新會期優先法案記者會，公布包括「老人福利法」、「營養午餐法」等優先法案。考量各縣市參選人近期紛紛提出老人健保免費政見，民眾黨團也擬透過修法，將65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者納入健保費全免範圍。

據了解，考量重陽節將至，民眾黨團希望趕在節日前為長者送上健保費免費的福利，規劃於明日上午院會搶先遞案，並力拚三讀。至於國民黨團是否跟進，據掌握，黨團將於明日上午黨團大會中討論。

民眾黨立委蔡春綢表示，今天會來這邊排隊就是要爭取到「老人福利法」第22條跟第25條修正條文的排案權，因此8位委員分批輪流來排隊。

蔡春綢指出，這個法案最主要就是65歲以上的老人們健保免費，晚一點民眾黨主席黃國昌也會來到現場，跟全國的民眾說明法案。

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