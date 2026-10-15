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僑委會出國經費報告僅138字、費用全空白 馬文君轟敷衍監督

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質詢僑委會因公出國經費執行情形，僑委會提交的報告僅一頁、138字，費用欄位全空白。圖／馬文君辦公室提供
立委馬文君質詢僑委會因公出國經費執行情形，僑委會提交的報告僅一頁、138字，費用欄位全空白。圖／馬文君辦公室提供

立委馬文君今天質詢僑委會因公出國經費執行情形，質疑僑委會提交的報告僅一頁、138字，費用欄位全空白。代理委員長李妍慧以沒有「考察」預算項目解釋，馬文君痛批，明知資料需求有落差卻未事先釐清，根本是敷衍立法院監督，也是不尊重納稅人。

僑委會前委員長徐佳青日前因家人隨行出訪及公務資源使用爭議請辭，引發外界關注。立院外交及國防委員會今天安排僑委會就因公出國等經費執行情形提出專案報告，馬文君表示，她為此準備九頁質詢稿，審查出國經費執行情形，沒想到僑委會送來的「因公派員出國計畫考察費用執行表」，卻只有一頁、138字，費用欄位一片空白。

代理委員長李妍慧解釋，僑委會只有「視察、訪問、開會」三類出國預算，沒有「考察」項目，因此沒有考察案件、費用為零。馬文君質疑，但既然知道沒有「考察」項目，收到報告要求時，為什麼不主動聯繫召委或立委辦公室，確認資料需求？難道召委安排專案報告，就是為了看一張費用空白的表格？

馬文君也翻出僑委會115年度預算書指出，「視察」、「訪問」項下，同樣列有「出席」海外活動。她質疑，按照僑委會的邏輯，出席不是視察，也不是訪問，立法院是不是也能以名稱不符、用途不清為由，不給預算？她批評，編預算時可以解釋，接受監督時卻咬文嚼字，究竟是不是文字遊戲？

馬文君表示，僑委會歷年預算持續增加，立法院也給予支持。僑委會明知資料需求有落差，不事先釐清，交來一張費用空白的表格，還理直氣壯辯解，這樣的態度是對立法院監督職責的嚴重不尊重，更是對納稅人的不尊重。

馬文君強調，立法院支持僑務工作，不代表容許敷衍；預算獲得支持，更不代表可以逃避監督。如果僑委會堅持這樣的態度與邏輯，立法院審查預算時是否也應比照同樣標準，對於沒有寫清楚、語意不詳的預算，全部歸零？

徐佳青 僑委會 考察 出訪 出國 馬文君 李妍慧

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