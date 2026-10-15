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僑委會專報送「無字天書」 邱慧洳酸：可送博物館展示行政效率低落

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天審查僑委會114年第4季因公派員出國計畫考察費用執行情形表，但僑委會送交的資料僅有一頁。記者季相儒／攝影
立法院外交及國防委員會今天審查僑委會114年第4季因公派員出國計畫考察費用執行情形表，但僑委會送交的資料僅有一頁。記者季相儒／攝影

僑委會前委員長徐佳青因公務資源使用爭議請辭，立法院外交國防委員會今安排「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」專題報告，僑委會卻交出連續13個月公布空白的出國考察經費報表。對此，民眾黨立委邱慧洳批評，這份堪稱「高科技無字天書」的報告，恐怕都能送進博物館，讓文武百官看看，什麼叫做消極不作為、行政效率低落。

立委邱慧洳指出，國會要求提出報告，是為了監督預算執行，不是來聽僑委會玩文字遊戲，簡直是「要香蕉，給蘋果」。僑委會代理委員長李姸慧一再強調已啟動調查，但當追問調查何時完成、有無明確期限，李妍慧卻連基本時程都交代不清，不是說要再詢問，就是以不能介入調查為由，反覆強調「希望盡快」。

黨團幹事長洪毓祥表示，他10月2日就已在行政院總質詢中要求調查，行政院長當時也已答應，如今卻等到僑委會前委員長徐佳青卸任後才開始調查，期間的空窗究竟由誰負責？質疑行政機關遲遲未採取行動，恐增加相關證據滅失的風險。

立委許忠信指出，徐佳青的老公唐博偉是美國人，曾在華盛頓時報發表過一篇論文，使用的頭銜是「DDP Advisor」，也就是民進黨的顧問。如果外館公務車真的借給民進黨顧問出遊，這是違反規定、公器私用，甚至黨國不分。

立委王安祥則質疑，當初立院在審預算時特別要求「僑委會主動送考察經費給立院備查」專案報告，就表示非常關切，結果僑委會竟然拿會內沒有「出國考察」項目，只有開會、視察等名義來搪塞；且當時立院做出此決議時，僑委會也未溝通或告知。

僑委會 邱慧洳 博物館 徐佳青 國防

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