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蔣萬安攜函文稱曾提松機遷建 交通部還原時間線：從未主動討論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前宣布規畫遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並由桃園機場吸收松機運量。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安日前宣布規畫遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並由桃園機場吸收松機運量。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今赴行政院會說明遷移松山機場打造AI園區，並帶北市府先前回覆中央函文，指台北市府2023年8月就曾清楚表達立場。對此，交通部官員指出，過去4年，台北市府僅出席交通部會議及國發會發文徵詢時，被動表達松機遷移相關意見，從未主動與交通部或民航局討論此議題。

蔣萬安日前宣布，在成功爭取輝達落腳台北後，規畫遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園，而桃園機場第三航廈將於2027年啟用、第三跑道2033年完工啟用，可負擔松山機場運量。

蔣萬安今赴行政院會說明遷移松山機場打造AI園區，還帶北市府先前回覆中央函文，指台北市府2023年8月就曾清楚表達立場，駁斥民進黨臉書粉專稱「平時大擺爛，選前才作秀」。

對此，交通部官員指出，過去4年，台北市政府僅在受邀出席交通部會議及國發會發文徵詢時，被動表達松山機場未來遷移之相關意見，從未主動與交通部或民航局討論此一議題。

交通部官員表示，2015年11月，柯文哲市長任內，北市府舉辦「松山機場再生論壇」，正式主張2020年遷移松山機場。

2023年民航局提出「松山國際機場2040整體規畫」，將松山機場定位為「首都商務機場」、「國內航線樞紐」。考量北市府曾提出遷建時間表，2023年5月，交通部召開「松山國際機場2040整體規劃」審查會議時，特別邀請台北市府派員參加，當時，台北市長為蔣萬安先生。

該官員指出，審查過程，台北市府代表未再提及遷移松山機場時間表，僅表達遷建有利於整體都市發展規劃，請交通部在後續規畫時整體思考。

交通部官員說，對於將松山機場定位為「首都商務機場」、「國內航線樞紐」，北市府代表除了表示尊重、沒有反對，也提出了多項意見與要求。

例如北市府盼整體規畫中補充分析機場周邊的交通衝擊，各類交通需求應詳實估算並規畫於機場用地範圍內滿足，避免影響市區交通。對於推動中的捷運民生汐止線，北市府代表也請交通部評估捷運完工後，對此一整體規劃造成的影響。

交通部官員指出，2023年8月國發會徵詢各方對松山機場整體規畫意見，北市府回文國發會時，表達意見與交通部審查會時一致，民航局也依照國發會要求，彙整相關意見回覆。此後，北市府從未再與交通部或民航局討論松山機場遷建問題。

蔣萬安 交通部 松山機場 民航局

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