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【即時短評】堅稱派員出國沒「考察」 僑委會打臉周遊七國的徐佳青？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
僑委會前委員長徐佳青。聯合報系資料照
僑委會前委員長徐佳青。聯合報系資料照

僑委會今至立法院報告出國計畫考察的費用執行情況，儘管前一天已被媒體爆出報告內容留白，但臨到上午開會前仍不願增列相關預算的運用情形，還是只給出一頁的空白內容，堅稱僑委會派員出國沒有「考察」，只分視察、訪問和開會，認為既然名目不合，當然沒有預算。

但僑委會真的不知道立法院詢問的費用項目是什麼嗎？中央政府總預算中列有8項差旅類別，其中就包含考察，並非預算文字中的陌生字眼。

況且，僑委會明明在同日的專報中彙整了114年度到115年度9月30日之間的因公出國案件數，顯然僑委會很清楚立法院想要監督的預算項目，可是依舊決定一意孤行。

其實，僑委會明明只要在開會前先與外交國防委員會溝通，提供所需的資料，就可以輕鬆解決問題，僑委會卻非要硬碰硬，最後寧可舌戰群立委，也不願認錯，講好聽點是身段不夠軟，難聽點則有傲慢之嫌。

更何況，僑委會當真不識「考察」兩字嗎？時任僑委會委員長徐佳青曾在今年7月28日的新聞稿中表示，她在4月22日到5月18日跑了七個國家，在歐洲「考察」許多台灣華語文學習中心。不知道徐佳青前委員長的考察用的是什麼預算，該分到哪一類、如何核銷？

僑委會自己依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」訂定的「僑務委員會因公派員出國案件與經費管控要點」中也將「前往考察國家有足資借鏡之處」列為因公出國編列預算的原則之一；但僑委會給立院的報告卻指出，「考察」是去借鏡、學習國外單位機構，僑委會歷來確實沒有考察案件，難道僑委會自訂的管控要點，只是參考用？

僑委會看來應該懂「考察」是什麼意思吧？那為什麼立法院問的時候又會裝作不懂了呢？箇中原因恐怕只有僑委會自己清楚。

徐佳青 僑委會 考察 出國

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