交通部稱松機遷建評估要20年…蔣萬安：若現在開始相信一定可加速

台北市長蔣萬安今赴行政院會說明遷移松山機場打造AI園區。會後交通部提到，遷建保守評估需20年；衛福部也重申松機對離島醫療後送的重要性盼謹慎評估。蔣萬安下午受訪表示，如今天還不開始啟動評估、想辦法盡快解決，不用講20年，甚至還會拖更長。但若現在開始，相信一定可以加速。

蔣萬安今天下午出席金輪獎頒獎，蔣說，今天對於整個打造AI園區、帶動台北甚至台灣未來關鍵的發展，其實松山機場的遷移這件事情，不是今天討論要不要，而是這是必須性的，問題只是在於什麼時候、以及如何完成遷移。

他說，如果今天還不開始啟動相關評估、討論以及盤點各項的問題，來想辦法盡快地解決，那想更不用講20年，甚至拖得更長。

另外，對於民進黨北市長參選人沈伯洋稱，桃機第三跑道設計是為了紓解桃機運量，跟吸收松機運量無關？醫療後送問題又怎麼處理？蔣萬安說，包括醫療後送、救災等，其實他多次表達，這些他都很願意，可以保留直升機的運作空間。

蔣也提到，關於整個醫療服務、離島醫療後送問題，他認為，不只是台北市可以提供這樣的醫療量能，以現今來看，包括桃園、新北也都可以提供這樣的醫療服務。甚至如果緊急需要，也可以透過公路或者是高鐵來做相關綠色通道的緊急運送等，其實都可以討論克服。

至於運量上，蔣萬安說，昨天立法院包括立委洪孟楷質詢的時候，交通部林次長也明確表達經過詳細的計算，相關桃機目前客運總人數其實可以承載大概4800萬人次，未來第三航道啟用之後，可以提高到將近6000到7000萬人次。整體量能絕對可以容納目前松山機場大約560萬人次的客運量能。如果沈對於相關客運量能都搞不清楚，那不建議沈冒然批評市府沒有相關配套。