李姸慧稱駐外人員執行公務家屬可協助用公務車 外交部規定卻不是這樣

僑委會前委員長徐佳青遭指控讓美籍夫婿唐博偉使用外館座車，引發爭議，不過僑委會代理委員長李姸慧今表示，依照現行的使用規定與辦法，駐外人員的家屬在執行公務的過程中，可以協助使用公務車。

徐佳青日前遭指控多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪僑委會活動，還曾讓老公唐博偉私用駐美代表處公務車。徐佳青面對爭議，已自請調查並辭去僑委會委員長一職。

立院國防外交委員會今邀請李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，同時請外交部列席，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿今在質詢時詢問，徐佳青老公到底有沒有開駐館公務車，並提醒，若當真有駕駛，如果行車中出事，該由誰來負責？甚至有可能變成外交事件，也質疑說，立法院的公務車可以給司機的家人開嗎？

對此，李姸慧表示，她不知情徐佳青老公是否有開過公務車，但她說，依照公務車現行的使用規定與辦法，駐外人員的家屬在執行公務的過程中，是可以協助使用公務車。

國民黨立委徐巧芯此時則詢問外交部的規範，外交部次長葛葆萱回答說，外交部的規定是駐外人員才能開著管的公務車。