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童子賢不贊成松機遷建 蔣萬安曝黃仁勳找總部真正看中「區位優勢」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安近日提松山機場遷移打造AI園區想法，和碩董事長童子賢昨表不贊成遷走松山機場，他舉日本東京及韓國首爾為例，強調首都要有一個中小型機場，若真要建AI園區主張建在淡海新市鎮。蔣今表示尊重，蔣也提到，市府希望持續跟各界溝通。

蔣說，身為台北市長，要打造AI產業園區、形成聚落，當然希望是在台北市。蔣也透露輝達找海外總部時，最後輝達整體評估選擇北士科 T17、T18，「真正看中的是整個科技產業聚落的戰略位置、它的區位優勢。」

蔣萬安今天出席金輪獎頒獎，對於童子賢不支持松機遷建，蔣說，看到童子賢董事長也許是訪問，就是相關報導提到對這件事情的看法，「我非常尊重。」不過蔣也表示，其實也顯示童董事長認為現在也確實需要一個新的AI園區。

蔣萬安說，他跟新北市長參選人李四川其實很清楚，輝達這一次來就是找用地，其實也有帶黃看松山機場旁松南營區這塊，其實也確實有考量。但後來也帶黃去看北士科 T17、T18，基本上，松南營區如果黃要在這裡設立總部，也等於機場就在輝達總部的門口。但最後輝達整體評估選擇北士科 T17、T18，真正看中的是整個科技產業聚落的戰略位置、它的區位優勢。

蔣說，市府當然還是希望持續地跟各界溝通，歡迎各界有各種意見都可以提出來，身為台北市長，要打造AI產業園區、形成聚落，當然希望是在台北市。

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