反抗者特展 王美琇憶辜寬敏晚年仍掛念台灣

辜寬敏基金會今天舉辦「反抗者－辜寬敏與他們的革命時代」特展，紀念辜寬敏百年冥誕。辜寬敏遺孀、基金會董事長王美琇回憶，辜寬敏90歲以後體力逐漸衰退，睡前卻經常問她「還能為台灣做什麼」，每次聽到都讓她感到不捨，也深受感動。

辜寬敏基金會為紀念辜寬敏百年冥誕，今天起至11月15日，在台北二二八國家紀念館推出特別紀念展，沿著辜寬敏的生命軌跡，回顧海外台獨運動與台灣民主化歷程。總統府資政吳樹民、教育部長鄭英耀、圓山大飯店董事長葉菊蘭、二二八事件紀念基金會董事長楊振隆等人出席。

王美琇表示，她與辜寬敏共同生活28年，深刻體會「個性決定命運」，辜寬敏一生充滿驕傲與反叛性格。年少時就讀日本人居多的學校，曾因與日本學生打架，但每挨一拳、就在心裡提醒自己「我是台灣人」，他的台灣人意識，就是這樣出來的。

王美琇回憶，辜寬敏後來流亡日本並投入台獨運動，20多年無法返台。有次日本友人見他日語流利，詢問為何不加入日本國籍，沒想到觸動他的自尊心，他抬起下巴回應，「等到你們日本人像我辜寬敏這麼優秀，我再來考慮」，這充分展現辜寬敏身為台灣人的驕傲與叛逆。

王美琇說，辜寬敏只要認為是對的事，就會堅持到底，即使招來批評也不在乎。當年他決定返台會見蔣經國，引發海外台獨運動內部反彈，甚至被迫離開組織；他也曾因政治理念不同，3度辭去總統府資政職務。

王美琇表示，辜寬敏90歲以後，體力逐漸衰退，卻經常在睡前問她「還能為台灣做什麼」，每次聽到都讓她十分不捨；辜寬敏不是完美的人，尤其在太太眼中更是如此，但他是一個為台灣盡其所能、活得淋漓盡致的人，盼後人接下前輩的棒子，延續勇氣與反抗精神，繼續為共同理想努力。

葉菊蘭回憶，1989年她首次參選時，沒有人願意出借場地，辜寬敏主動表示可以把榮星花園游泳池的水抽乾，搭建舞台讓她宣講從政理念。辜寬敏對她而言就像兄長，總是支持有志從政的年輕人，無論募款或其他活動都慷慨相助。

葉菊蘭說，現在年輕人將自由民主視為空氣般理所當然，卻未必了解前輩的犧牲。她形容辜寬敏是「浪漫的反抗者」，一生投入財富、時間與精神，追求台灣主權獨立及自由民主。

葉菊蘭表示，談到「反抗者」，如今台灣年輕人面對的反抗對象，已是隔壁的「惡霸鄰居」，中國透過各種資訊戰、認知戰，企圖從內部瓦解台灣。她相信，如果辜寬敏還在世，一定會呼籲台灣人延續過去反抗威權的精神，來面對如今更嚴峻的挑戰。

楊振隆說，辜寬敏一生最令人敬佩的，就是即使面對反對聲浪，只要認為正確，仍勇敢付諸行動。二二八國家紀念館保存歷史，也提醒世人，今天擁有的自由民主並非理所當然，而是無數前輩一步步走出來的成果。辜寬敏正是其中的先知、先覺與先行者。

鄭英耀表示，真正的世代傳承，不只是記住一個名字，而是要去了解前人在歷史關鍵時刻，所展現的勇氣、承擔與抉擇。