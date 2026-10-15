藍批出國預算列空白 僑委會：願提供114年費用執行表

針對僑委會連續13個月公布空白的出國考察經費報表，國民黨文傳會主委陳以信今天說，僑委會代理委員長李妍慧身為機關首長，竟讓如此敷衍的資料送進國會，根本是代理失職、不尊重國會。僑委會則在立法院外委會表示，願提供114年費用執行表。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，併請外交部列席，並備質詢；另審查僑務委員會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」案。

但僑委會送交立法院的「114年第4季因公派員出國計畫考察費用執行情形表」書面報告，該份報告僅138字解釋僑委會出國預算類別為「視察」、「訪問」及「開會」三類，歷年未編列「考察」預算。

對此，外委會召委徐巧芯在會議結束前，要求僑委會提供114年「視察」、「訪問」及「開會」的費用執行表，作為補充資料，與114年因公派員出國計畫考察費用執行表，將一併審查。僑委會表示願意提供。

國民黨下午發出新聞稿，陳以信指出，他曾任立法院外交及國防委員會召委，審查過許多政府預算與業務報告，從未看過如此離譜的僑委會報告。李妍慧身為機關首長，竟讓如此敷衍的資料送進國會，根本是代理失職、不尊重國會，應立即公開道歉。

陳以信表示，僑委會辯稱沒有「考察」預算，只有「視察」、「訪問」、「開會」，所以連續13個月交白卷。難道把考察改叫訪問，出國經費就不用公開嗎，把考察改叫視察，人民就不能監督嗎，政府不能拿會計科目玩文字遊戲，把資訊公開搞成資訊空白。

陳以信說，要求李妍慧立即向立法院及全民道歉，並限期公布過去13個月所有因公出國的完整帳目、行程與成果報告。連續13個月交白卷，李妍慧還想拿一張白紙交差，這不是國會監督，這是對國會的羞辱。