僑委會專報送「無字天書」 許宇甄批傲慢：別到立法院耍猴戲

國民黨立院黨團書記長許宇甄今日表示，立法院外交及國防委員會今日安排僑委會進行專案報告，僑委會竟然送來一本大片空白的「無字天書」，簡直荒謬至極。立法院要求行政部門提出報告，是為了監督公帑使用，僑委會卻拿空白紙張敷衍國會，不僅浪費紙張，更是浪費納稅人的血汗錢。

許宇甄質疑，請問僑委會是把立法院當成廢紙回收場，還是把全國人民當成傻瓜？僑委會前委員長徐佳青才因公務資源使用爭議請辭，國會正需要釐清相關出國經費及管理制度，僑委會卻以沒有編列「考察」預算為由，迴避「視察」、「訪問」、「開會」等其他出國名目的實質說明。

許宇甄批，民進黨政府一方面全面對抗立法院，連最基本的書面報告都不願認真準備。另一方面卻又理直氣壯要求立法院通過預算。行政部門連接受監督的誠意都沒有，憑什麼要求立委替預算背書？

許宇甄強調，立法院不是行政院的橡皮圖章，更不是民進黨官員表演政治傲慢的舞台。僑委會若那麼愛玩文字遊戲，大可以去報紙上填字接龍，不要到立法院耍猴戲。

許宇甄強調，要求行政院長卓榮泰立即督促僑委會補齊完整出國經費、執行明細及公務資源使用資料，向國會與人民交代清楚。預算要立法院通過，監督卻拿白紙敷衍；行政權如此傲慢，接下來的追加預算、年度預算一定嚴格審查，絕不能浪費納稅人的血汗錢。