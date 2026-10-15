松機遷建卓榮泰會中稱開放 會後批蔣4年巨大轉折？蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安今赴行政院會說明松機遷移訴求，會後政院表示「卓揆質疑蔣4年主張出現巨大轉折？」民進黨粉專也做圖卡嗆「選前作秀」？蔣被問會不會覺得中央在敷衍？蔣僅說，松機遷移一定會碰到很多必須要一一克服的挑戰跟困難。

蔣萬安今天上午親自赴行政院會說明松山機場遷移、AI園區規畫訴求，蔣下午出席金輪獎頒獎，被問到會議中有拿出這一份公文？當時卓院長的反應？蔣萬安說，院長當然就說，希望將相關資料、公文，都可以讓行政院清楚了解。因為這個公文的回覆是在2023年8月，卓院長應該是在2024年上任，卓公務可能也很繁忙，並沒有完全掌握跟了解，他上任之前其實市府就已經就松山機場，有明確表達意見。

不過對於政院會後稱「市府4年來未提，卓揆質疑蔣主張出現巨大轉折？」交通部也稱，市府當時對民航局規畫是「敬表尊重」未表達反對？蔣萬安說，敬表尊重當然尊重中央，可能在當天會議的一些計畫跟意見。但是，台北市政府很明確就用自己的立場跟態度，而且在2023年8月，就有在公文當中很清楚地表達我們的立場。

媒體追問，蔣萬安出席院會後，民進黨粉專馬上在臉書貼出圖卡嗆「平時大擺爛，選前才作秀！」會不會覺得只是在表面敷衍？

蔣萬安說，松山機場遷移這個是歷史性的重大議題，一定會碰到很多，必須要一一克服的挑戰跟困難。所以，他的態度還是一樣，今天到院會以及接下來，一定是和中央共同面對，一起攜手合作，來克服各項的困難。那也謝謝卓院長今天在院會很正面地表達相關的回應，那我想我們就是持續一起共同來克服困難、往前推進。