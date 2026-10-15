松機遷建再掀討論 交通部：北市2023年審查會未提遷建時間表

台北市長蔣萬安15日赴行政院會討論松山機場遷建議題，並拿出2023年相關公文說明市府立場。對此，交通部官員表示，過去4年台北市政府僅在受邀出席交通部會議及國發會發文徵詢時，被動表達松山機場未來遷移的相關意見，從未主動與交通部或民航局討論遷建議題。

交通部官員指出，2015年11月，時任台北市長柯文哲任內，台北市政府曾舉辦「松山機場再生論壇」，正式提出2020年遷移松山機場的主張。2023年，民航局提出「松山國際機場2040整體規劃」，將松山機場定位為「首都商務機場」及「國內航線樞紐」。考量台北市府過去曾提出遷建時間表，交通部於2023年5月召開整體規劃審查會議時，特別邀請台北市政府派員參加，當時台北市長為蔣萬安。

官員表示，在當時的審查過程中，台北市府代表並未再提出遷移松山機場的時間表，僅表達遷建有利於整體都市發展規劃，希望交通部在後續規劃時一併考量。至於將松山機場定位為「首都商務機場」及「國內航線樞紐」，市府代表則表示尊重、未表達反對，並提出多項規劃建議。

官員進一步指出，台北市府當時要求整體規劃補充分析機場周邊交通衝擊，詳實估算各類交通需求，並在機場用地範圍內規劃滿足相關需求，以避免影響市區交通；針對推動中的捷運民生汐止線，也請交通部評估捷運完工後對松山機場整體規劃的影響。

此外，2023年8月，國發會徵詢各方對松山機場整體規劃的意見，台北市府回文時，表達的意見與5月交通部審查會議一致，民航局也依國發會要求彙整相關意見並回覆。官員表示，此後台北市政府便未再與交通部或民航局討論松山機場遷建問題。