【專家之眼】外交官風波 改革不能止於懲處

外交官代表國家對外交往，其一言一行不僅關乎個人表現，更影響國家形象與外交公信力。近日駐馬紹爾大使徐蔚民因活動場合言行引發爭議，外交部要求返國述職，並表示將依紀律處理；另據媒體報導，部分外館涉及資安、職場霸凌、貪瀆疑慮及人員言行失當等問題，相關事實仍待調查釐清。這些事件提醒我們，外交官不只是國家的門面，更是國家治理能力的展現。

台灣國際處境艱困，面對中國對台灣及海外人士的跨國打壓，更應堅定反對跨國鎮壓，維護國人安全與國家尊嚴。外交人員離鄉背井，長期承受工作壓力及安全風險，國家提供合理待遇、家庭支持及完善職涯制度，是吸引人才、肯定辛勞的必要條件。

然而，辛勞不代表可以忽略紀律，合理待遇更不能成為免於監督的理由。外交是內政的延續，外館人員言行、內部管理及對外溝通，都可能影響國家形象。尤其外館遠離國內監督，若主管權責不清、內控鬆散，甚至形成不敢反映問題的職場文化，小問題就可能演變成外交危機。因此，政府既不能以懲處個人草草結案，也不宜未經調查便先行定罪。

外交改革應從「選、訓、用、考、究」建立完整制度。派任前，除專業能力，更應重視品德、法治觀念及跨文化溝通能力；到任後，強化危機處理、資安保密及利益迴避訓練。考核不能只看外交活動場次與成果數字，更應納入工作紀律、團隊管理及風險通報表現。發生重大違失，則應建立公正調查與責任追究機制，避免官官相護或責任推諉。

更重要的是，外交改革不能只管人，更要管制度。建議外交部建立「事前預防、事中預警、事後究責」三道防線，並推動外館治理風險分級制度，依外館規模、資安風險及管理紀錄，安排不同強度的稽核與督導。對職場霸凌、貪瀆疑慮及違紀事件，設置獨立於外館主管的保密申訴管道，保障檢舉人不受報復。重大異常應限期通報、追蹤改善，確認違失則依法究責，並檢討主管督導責任，不能等到媒體揭露才被動處理。

此外，外交政策需要延續，人事任用更應以專業、品德與適任性為準，不因政治關係而降低標準。政府也應建立重大爭議案件的調查進度與改善結果公開機制，在兼顧外交機密及當事人權益下，適度向社會說明。監督不應只有事後懲處，更應讓問題及早被發現、被處理，避免同樣錯誤一再發生。

人在公門，肩負的是國家責任與人民期待。外交人員值得國家照顧，也必須接受嚴謹監督；主管不能只享有指揮權，更須承擔管理責任。外交的尊嚴，不只建立在國際舞台上的表現，更取決於國家能否管好自己的外交體系。懲處一人只能平息一時風波，改革制度才能避免下一次危機。