台中市府在行政院會挺台北AI園區 也請託中央加速擴建台中機場

台中市副市長鄭照新今天代表市長盧秀燕出席行政院會，提出「支持、感謝、請託」三大立場，包含支持台北打造AI產業園區、感謝中央當年遷建水湳機場，尤其要請託中央加速擴建台中國際機場，明確商務和物流功能，協助地方推動機場門戶計畫。

鄭照新在院會發言表示，首先要支持台北發展AI產業園區，科技業巨頭如馬斯克、祖克柏和黃仁勳都把AI視為世紀產業，不只是短期熱潮，因此未來AI產業發展不只關係到城市發展，更關乎國家韌性和下個10年的競爭力；台灣若能在首都打造AI運籌與研發中心，有助串連其他城市的智慧製造、物流。

鄭照新感謝前總統陳水扁時代推動的水湳機場遷建，他指出機場遷建讓台中有辦法利用水湳的精華地段，推動國際會展中心、超巨蛋、台中流行影音中心與水湳轉運站等重大建設，帶動區域發展；水湳的經驗證明，提前20年布局可以為城市的發展預留空間。

鄭照新更要請託中央加速擴建台中清泉崗機場，明確定位商務和物流功能。他認為，台中未來國際旅客和商務航空的需求會持續增加，目前中央規畫2040年擴建、400萬旅次，但台中機場年容量已達369萬人次，將提前飽和，原規畫恐難滿足需求，希望中央正視台中未來發展，加速擴建時程。

鄭照新強調，重大產業和建設都需要長遠的眼光，就算需要花20年才能看到成果，今天開始規畫，未來就有機會成功，否則20年後還要等下個20年。