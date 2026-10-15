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黃國昌：檢察官二月遭查涉毒仍續行使職權 喊絕不寬貸鄭銘謙不臉紅？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

台北地檢署檢察官劉忠霖涉嫌施用毒品法務部表示，正人須先正己，對劉的違法行為絕不寬貸。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台發文批評，劉忠霖不僅獲「緩起訴處分」安全下莊，在二月遭查獲吸食毒品後，還持續行使檢察官職權，請問法務部，這是哪門子「絕不寬待」？

劉忠霖涉嫌施用毒品，遭新北地檢署偵處緩起訴，台北地檢署則行政調查，將劉函請檢察官評鑑委員會個案評鑑，這也是史上第一次現役檢察官涉吸食毒品案。

黃國昌表示，劉宗霖今年二月遭查獲吸食二級毒品，這件離譜的司法醜聞，一路遮掩迄今才讓社會知悉。對於爆發史上第一次現役檢察官涉吸食毒品案，法務部透過媒體表示，「正人須先正己，對劉的違法行為絕不寬貸。」

黃國昌批評，看到回應簡直要噴飯。劉宗霖吸食二級毒品的犯罪行為，不僅獲得檢方自己作出「緩起訴處分」安全下莊，在二月遭查獲吸食毒品後，更還持續行使檢察官職權、繼續辦案，北檢拖到前天才函送個案評鑑，目前休假中。

黃國昌說，請問法務部，這是哪門子「絕不寬待」？包庇遮醜成這樣，還說絕不寬待，「鄭銘謙你都不會臉紅嗎？你還有羞恥心嗎？」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鄭銘謙 黃國昌 檢察官 毒品 法務部

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