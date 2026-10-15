遭綠批救選情沒空審預算…許宇甄轟：卓揆都還沒報告 要審空氣？

立法院新會期，社福環衛委員會國民黨籍召委陳菁徽、國防外交召委徐巧芯於接連安排毒品專報、松山機場專報，民進黨發言人吳崢昨表示，國民黨為救台北市長蔣萬安選情沒空審預算。國民黨團書記長許宇甄今批評，行政院長針對追加預算編製經過的報告、質詢，仍等待朝野協商，確認卓榮泰的報告時間。在朝野協商尚未完成前，難道是要立委審空氣？民進黨又要騙神明、騙百姓？

許宇甄表示，為了拉抬沈伯洋、蘇巧慧選情，竟然發動高強度認知作戰，把正常的國會監督抹黑成選舉操作，又刻意製造國民黨不願審預算的假象。選舉奧步出成這樣，難道是選情告急，連「洋流」都快死在沙灘上了？

許宇甄質疑，如果追加預算真的如此急迫，執政黨為什麼不在朝野協商時積極推動相關程序，反而忙著發文攻擊國民黨？明天立法院院會將繼續處理相關議事，國民黨團絕對堅持程序正義，該走的程序一步都不能少。追加預算高達6076億元，絕不可能因為卓榮泰喊出期限，就要求國會照單全收。民進黨究竟是故意設陷阱給在野黨，還是集體裝傻?

許宇甄指出，立法院預算中心早已對追加預算提出程序與適法性疑義，包括原總預算尚未公布、法定預算數尚未確定就提出追加預算，部分津貼給付也涉及修法問題。行政院應該逐項說明，民進黨卻拿社福津貼、軍公教加給與油電補貼對在野黨施壓。

許宇甄批評，罔顧程序正義，本來就是民進黨政府的家常便飯。從行政院不副署、不執行立法院三讀通過的法律，到如今面對追加預算爭議，又急著把責任推給國會。法律不合意就不副署，預算不照單全收就抹黑在野黨，難道賴政府眼中的民主，就是行政權說了算？這種行政權凌駕國會的傲慢，才是台灣民主真正的警訊。

許宇甄表示，這幾天立法院各委員會安排的專題報告，都是近期民眾關心的重要國政大事。尤其今天僑委會專報，正是要釐清公務出國經費如何使用、駐外接待是否符合規範，結果僑委會送交的考察費用執行情形竟然只有1/3頁，相關預算數據也未完整呈現。政府花的是人民的納稅錢，立法院要求公開交代，難道也要被民進黨扣上政治操作的帽子？如果連這種基本監督都不准做，納稅人的錢究竟由誰把關？

許宇甄強調，國民黨團對追加預算的立場非常清楚，該支持的民生經費負責任審查，有疑義的編列嚴格把關，絕不放水。至於各界關心的國防預算，國民黨絕對支持強化國防、提升國軍戰力，也希望民進黨停止抹黑，不要把預算監督扭曲成反對國防。預算要審、程序要顧、國防要強、人民的錢更不能亂花。民進黨不要再騙神明、騙百姓，更不要把國會當成沈伯洋、蘇巧慧的競選總部。