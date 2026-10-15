僑委會稱提徐佳青案調查報告應不會到一年 陳菁徽：別怪國人質疑吃案

僑委會前委員長徐佳青因公器私用等爭議自行請辭。國民黨立委陳菁徽今天在立法院外交及國防委員會質詢時，追問僑委會何時能提出調查報告，代理委員長李妍慧卻回「應該不會到一年」，讓她忍不住痛批，「請辭不是免責，滅火不是結案」，難道僑委會要一年才能給調查報告？那就別怪國人質疑吃案，甚至擔心不久後又會看到華麗轉身的徐佳青。

陳菁徽在臉書發文表示，僑委會種種爭議都讓國人覺得荒唐。基層外交官忙得不可開交，僑委會代理委員長李妍慧卻遲遲無法承諾，究竟何時才能提出調查報告？她說，今天質詢前就知道李妍慧會「問A答ㄅㄆㄇㄈ」，畢竟僑委會提供的資料根本是在玩文字遊戲，不提供考察費用資料就是不提供，交出空白資料不僅浪費紙張，也讓僑委會的公信力蕩然無存。難得朝野立委一致痛批，李妍慧卻把自己的格局弄到跟徐佳青有得比，且是比爛的部分。

陳菁徽指出，她多次追問僑委會何時能提出徐佳青爭議案的調查報告，畢竟僑委會疑似吃案的不良紀錄也不是第一次。2023年僑委會曾發生性騷擾案件，被害人向徐佳青揭發後，僑委會不僅未依法妥善處理、採取有效補救措施，甚至對被害人做出不利處置，最後遭監察院糾正。她問李妍慧，僑委會這次總不會又拖著不處理吧？難道不該捍衛前委員長的清譽？調查總不會要等上一年吧？沒想到李妍慧卻回答「應該不會到一年」，讓她痛批，什麼叫「應該不會」？難道徐佳青的清譽，僑委會打算花將近一年才還給她？

陳菁徽提到，先前行政院經貿辦公室前總談判代表楊珍妮案，行政院調查小組僅花三個月就提出結果；監察院調查報告的期限，一般案件為三個月、重大案件六個月，特殊重大案件則為一年。僑委會難道連一個明確的調查期限都不敢承諾？連一年都只能回答「應該不會」？徐佳青爭議案，僑委會要一年才能給調查報告？

陳菁徽痛批，請辭不是免責，滅火不是結案。人民要看的不是官員哽咽、長官喊委屈，更不是一年後才可能姍姍來遲的調查報告。徐佳青究竟有沒有濫用公務資源？能否提出原始單據及簽核紀錄？有沒有違反僑委會相關規範？真相有這麼難查嗎？立法院要監督出國考察費用執行情況，僑委會竟敢交出空白資料。僑委會如此傲慢，就別怪國人質疑吃案，甚至擔心不久後又會看到華麗轉身的徐佳青。