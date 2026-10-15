蔣萬安談松機遷建 交部：評估需20年才能確定是否可行

台北市長蔣萬安今赴行政院會說明遷移松山機場打造AI園區，並稱桃園機場第三航廈與第三跑道完工啟用後，可負擔松機既有運量。行政院指出，桃機第三航廈與跑道若要完全提高運量，恐需再等10年以上，交通部也提到，遷建保守評估需20年；衛福部也重申松機對離島醫療後送的重要性，盼謹慎評估。

蔣萬安日前宣布，在成功爭取輝達落腳台北後，規畫遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園，而桃園機場第三航廈將於2027年啟用、第三跑道2033年完工啟用，可負擔松山機場運量。

行政院發言人李慧芝指出，松機肩負離島輸運、救災救難、醫療後送、國際航班及中樞防衛的國防任務，牽涉多個部會，且是桃園機場的備援機場，若無松機將面臨很大挑戰。她說，若桃機遇天候狀況不佳，E型與F型飛機只能轉降松山機場，不然就必須去小港機場，距離非常遙遠。

李慧芝轉述交通部長陳世凱會中說法，指桃機第三航廈與跑道雖然預計2030年完成、2033年啟用，但南北跑道需重新整建，整體運量若要真正提高，可能需要10年以上；加上松機與桃機營運飛機大小不同，合併運作需長時間評估。

民航局副局長楊國峯提到，未來桃機T3、R3整建完後仍要符合未來需求，且松機國內線的小型機及通關動線不同，桃機需再做整體規畫。目前規畫期程、綱要計畫已經核定，未來還需要時間，保守估計需20年以上的時間評估，才能確定遷建是否可行。

針對蔣萬安提及台北市府已二度松南營區勘查，李慧芝轉述國防部長顧立雄說明，蔣萬安似乎有些混淆，松南營區位置在松山機場之外，目前已經解除軍事任務移交國產署，目前已在開發當中，跟松機遷建無關。

在醫療後送層面，衛福部次長呂建德指出，松機對離島醫療後送具有高度重要性，目前主要針對連江、金門及澎湖縣，對接醫院為北榮與三總；當醫師與護理人員必須緊急前往離島服務時，同樣需從松機起降，此議題攸關離島民眾健康福祉，評估上必須非常謹慎為之。

至於AI產業是否一定要設在都市核心？李慧芝表示，就國發會、國科會而言，台灣在沙崙已有智慧城。中央是以均衡台灣及產業發展為基礎，包括桃竹苗大矽谷、南方科技S廊帶，以及嘉科與南科皆持續發展相關產業，關於AI產業是否要在首都中心，這是開放討論的議題。