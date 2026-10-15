松機遷建 卓榮泰請蔣萬安提供過往評估紀錄及轉變理由

為推動松山機場遷建案，台北市長蔣萬安今天列席行政院會說明。行政院表示，行政院長卓榮泰會中請蔣萬安提供從反對改為支持松機遷建的理由，以及過去4年北市府為松山機場遷建相關評估與討論，交由相關部會討論。

蔣萬安日前拋出松山機場遷建議題，但因牽涉民航、都市發展、離島交通等引發關注，他今天與桃園市長張善政、台中市副市長鄭照新列席行政院會，並針對松山機場遷建議題發言。

蔣萬安會後受訪指卓榮泰對松機遷建態度開放，會中討論順利，今天重要的是開啟一個地方跟中央就未來AI發展、松機遷移議題評估與討論；他還說，桃園機場第一、第二航廈整體人流約能承載大概4800萬人次，第三航廈啟用後，最多可達7000萬人次，而松山機場整體的運客人流是大概560萬人次，相信未來桃園機場第三航廈啟用後能承接容納松山機場人流量。

媒體詢問，為何4年執政都未提出松機遷建計畫，蔣萬安說，台北市在民國112年8月就曾回函中央，指北市府認為台北市松山機場遷移有利於台北市整體都市規劃發展，而且也是市民期盼，請交通部將松山機場遷移案納入後續機場整體規劃思考。

至於松山機場目前肩負離島疏運、醫療後送等任務，未來如何因應，蔣萬安並未回應便離去。鄭照新則接手受訪表示，世界各國的作法都是在原來機場土地上留一塊區域作為停機坪，因為台中市有水湳機場遷建經驗，所以也將意見提供給行政院參考。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時表示，蔣萬安任內首次與中央討論松機遷建議題，包含說明松機拆除之後土地使用規劃，對於醫療後送部分可以再規劃，或用接駁跟補助方式處理。她說，至於松機遷建是否有具體配套則尊重蔣萬安的說明。

李慧芝也轉述，卓榮泰會中表示，蔣萬安如今主張與4年前相比有巨大不同，希望蔣萬安能提供轉折理由，以及過去4年蔣萬安在北市府針對松山機場遷建所主持相關評估或討論，讓相關部會後續參考討論。

她說，松山機場負擔離島疏運、災害救難、醫療後送，還有國際航班以及中樞防衛的國防任務，尤其交通部也強調松山機場是桃園機場的備援機場，且E型飛機跟F型飛機只有松山機場可以轉降備援，若無松機將面臨巨大挑戰。

對於桃機第三航廈承接松機人流的說法，李慧芝指出，交通部長陳世凱會中說明，桃園機場第三航廈估2030年完成啟用，但北跑道跟南跑道也需要重新整建，所以整體運量真正提高可能也要10年以上的時間。

她還說，民航局也有提到，松機跟桃機它們所營運的飛機機種大小是不同的，像是松機的ATR等與桃機這種比較快速噴射客機不同，如果真的要在同一個機場起降，必須要有其他的安排跟考量，這都需要很多時間評估。