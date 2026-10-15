政院：北市4年來未提松機遷建計畫 卓揆不解蔣萬安為何巨大轉折？

台北市長蔣萬安今親赴行政院會，說明松山機場遷移並打造AI園區的訴求，會後更秀出公文，稱市府2023年即向中央表達盼將遷移案納入整體規畫。行政院說，北市府4年來未提出遷建計畫，院長卓榮泰更質疑蔣市長主張出現巨大轉折；交通部稱，北市府當時只是表達希望有遷建機會，也對民航局的規畫敬表尊重，未表達反對意見。

蔣萬安日前宣布，在成功爭取輝達落腳台北後，規畫遷移松山機場，把300公頃腹地打造成台北AI園區，並納入生活聚落、大型綠地公園，而桃園機場第三航廈將於2027年啟用、第三跑道2033年完工啟用，可負擔松山機場運量。

行政院發言人李慧芝表示，松山機場遷建在歷任台北市長選舉多次被提及，不過這4年來台北市並未提出遷建計畫，今天也是蔣萬安第一次跟中央做相關討論。松機肩負離島輸運、救災救難、醫療後送、國際航班及中樞防衛的國防任務，牽涉多個部會，且是桃園機場的備援機場，若無松機將面臨很大挑戰。

李慧芝指出，蔣萬安會中主要在重述松機拆建後土地的使用規畫，對於如何處理松機既有功能，蔣認為醫療後送可再規畫，或用接駁、補助處理離島居民權益，至於是否有具體配套，尊重蔣市長說明。

李慧芝轉述，行政院長卓榮泰會中提到，「蔣市長的主張跟4年前相比有所不同，巨大轉折的原因為何？」，盼北市府將過去4年蔣主持的相關會議討論送到行政院，讓各部會參考討論，政院對公共議題非常樂於討論。

針對蔣萬安秀公文稱過去已正式告知中央北市支持遷建的立場，民航局副局長楊國峯引用審查會議記錄指出，2023年5月交通部審查松機2040年整體規畫時，北市府代表提出「以長期規畫角度，松山機場遷建有利台北市發展規畫，建請納入整體思考」，對民航局所提的首都商務機場、國內航線樞紐規畫「敬表尊重」。

楊國峯指出，依照會議記錄，中央解讀北市府只是說明未來希望有遷建的機會，對交通部規畫的松山機場定位沒有反對意見。