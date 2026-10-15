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僑委會考察經費連13月空白 陳以信批失職：代委員長李妍慧應公開道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對僑委會連續13個月公布空白的出國考察經費報表，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，自己曾任立法院外交及國防委員會召委，審查過許多政府預算與業務報告，從未看過如此離譜的僑委會報告。代理委員長李妍慧身為機關首長，竟讓如此敷衍的資料送進國會，根本是代理失職、不尊重國會，應立即公開道歉。

陳以信指出，僑委會辯稱沒有「考察」預算，只有「視察」、「訪問」、「開會」，所以連續13個月交白卷。難道把考察改叫訪問，出國經費就不用公開？把考察改叫視察，人民就不能監督？ 政府不能拿會計科目玩文字遊戲，把資訊公開搞成資訊空白。

陳以信強調，僑委會業務遍及全球，官員出國本有必要，但每筆公帑都必須交代清楚。人民要知道的是誰出國、去了哪裡、花多少錢、做了什麼事，而不是看政府如何替出國活動取名字。

陳以信要求李妍慧立即向立法院及全民道歉，並限期公布過去13個月所有因公出國的完整帳目、行程與成果報告。他批，「連續13個月交白卷，李妍慧還想拿一張白紙交差？這不是國會監督，這是對國會的羞辱。」

僑委會代理委員長李妍慧至立法院外交及國防委員會備詢。記者季相儒／攝影
僑委會代理委員長李妍慧至立法院外交及國防委員會備詢。記者季相儒／攝影

考察 僑委會 李妍慧

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