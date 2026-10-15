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僑委會出國預算列空白 王鴻薇：不能隨徐佳青請辭就翻篇
僑委會前委員長徐佳青日前因公器私用爭議請辭，立法院外交及國防委員會今審查僑委會去年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但執行情形只有一頁，且沒有考察類別，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，雖然徐佳青請辭，但這中間弊端必須要查下去，不能隨著徐佳青請辭就翻篇，要求行政院長卓榮泰說清楚。
王鴻薇今說，徐佳青因為假公濟私、濫用公家資源，連民進黨自己內部都看不下去。現在是在選舉民進黨也怕變成一個選票提款機，明顯徐佳青是被請辭，外交國防委員會今天排專案報告，結果僑委會竟然提出報告短短連一頁都不到。請問僑委會眼裡還有立法院嗎？不需要被監督嗎？
王鴻薇質疑，雖然徐佳青請辭，但這中間弊端必須要查下去，不能隨著徐佳青請辭就翻篇，要求行政院長卓榮泰說清楚，上樑不正下樑歪，搞這些黑箱連立法院報告都可以如此傲慢。
立委賴士葆指出，徐佳青及僑委會始終都不認為她有錯，之所以請辭是為了選舉、為了不要變成藍軍提款機；其次卓內閣的領導之下，僑委會了解對立法院要越凶越好，越凶越能夠護航行政單位，勇於跟立法院對幹，簡直不可思議，另外一方面就是逃避監督。為了選戰政務官統統要拿起槍跟立法院對打，是非常不對的。
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