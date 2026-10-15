林佳龍訪波蘭與美參院軍委會主席會晤 感謝長期挺台

外交部長林佳龍率團出訪波蘭，已返抵台灣。他今天在社群媒體透露，訪波蘭期間於「華沙安全論壇」場邊，與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾會晤，代表總統賴清德感謝韋克爾長期對台支持。

林佳龍於11日至14日率團訪問波蘭，13日應「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum，WSF）邀請發表專題演講。

林佳龍今天在臉書發文表示，這次快閃波蘭訪問，已返抵國門。他在論壇場邊與韋克爾（RogerWicker）會晤，就台美關係及安全議題交換意見。

林佳龍說，能在華沙見到美國國會老朋友，格外親切。他代表賴總統感謝韋克爾長期以來對台灣的支持，特別是韋克爾近期在「川習會」期間於美國參議院的發言。賴總統及國安團隊都反覆觀看韋克爾發言，非常佩服他鏗鏘有力又幽默的演說。

林佳龍轉述，會晤期間，韋克爾分享過去搭乘軍機訪台經驗，並表示很高興自己的發言受到台灣朋友關注，也很高興能在華沙與林佳龍會面。

林佳龍提到，此行除透過華沙安全論壇向歐洲和國際社會分享台灣觀點，也把握機會與長期支持台灣的國際友人交流，持續深化台灣與理念相近夥伴的連結。