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徐佳青被指濫用外館資源 僑委會成立專案調查小組

中央社／ 台北15日電

僑委會前委員長徐佳青被指濫用外館資源。外交部政務次長陳明祺今天表示，外館坐車已授權僑教中心使用，實際狀況須由僑委會調查；而僑委會代理委員長李姸慧則說，已成立專案調查小組對相關指控展開調查。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，併請外交部列席，並備質詢；另審查僑務委員會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」案。

民眾黨團日前質疑徐佳青家人濫用外館資源，讓美籍夫婿唐博偉使用外館座車，還讓兒子以「攝影官」名義隨團出訪。多名立委質詢時關切，外交部及僑委會目前調查進度。

外交部政務次長陳明祺回覆國民黨立委洪孟楷時說明，外館車輛已授權華府僑教中心使用，就紀錄上查無異常狀況，但實際使用狀況須由僑委會處理。

李姸慧回覆民眾黨立委劉書彬時則表示，僑委會從來沒有攝影官的頭銜，不知道這3個字從何而來，相關名單也沒有出現過攝影官3個字。針對相關指控，僑委會於13日成立專案調查小組。

劉書彬追問出國隨行人員資格，外交部常務次長葛葆萱表示，就外交部而言，通常只有受到對方政府邀請的官員配偶得以隨團；至於徐佳青被指公務行程安排私人行程，李姸慧說明，出國報告已詳列，休假就寫休假，而休假就不能請領差旅費，目前僑委會內查到的都是合法合規。

此外，僑委會送交立法院的「114年第4季因公派員出國計畫考察費用執行情形表」書面報告，該份報告僅138字解釋僑委會出國預算類別為「視察」、「訪問」及「開會」三類，歷年未編列「考察」預算。

國民黨立委楊瓊瓔質疑僑委會「交白卷」；民進黨立委林楚茵質詢時則詢問，僑委會是否就無「考察」類別的預算編列，與外委會召委溝通。僑委會副委員長賴麗瑩答詢時表示，國會組人員「應該」有告知召委。

召委徐巧芯在主席台指出，李姸慧僅就今天會議要自上午9時請假到11時30分，陪同賴總統行程，與委員會溝通。

僑委會 徐佳青 外館

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