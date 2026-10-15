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駁松機遷移未提主張說法...北市：多次向中央表達、AI布局更超前部署

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）8日辦市政願景發表會，宣布規畫松山機場遷移，釋出三百公頃用地做AI園區、住宅及公園。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（圖）8日辦市政願景發表會，宣布規畫松山機場遷移，釋出三百公頃用地做AI園區、住宅及公園。聯合報系資料照

北市蔣萬安今天赴行政院院會，說明北市府啟動松山機場遷移計畫，盼中央支持。蔣萬安不僅親自出席，還帶北市府先前回覆中央函文，指台北市府2023年8月就曾清楚表達立場，駁斥民進黨臉書粉專稱「平時大擺爛，選前才作秀！」

北市府表示，所謂「蔣市府沒有提出松山機場遷移主張」，根本與事實不符！民進黨立委王定宇在質詢民航局前，難道都沒有查清楚？

市府指出，早在交通部歷次審查會議就已提出，而且「回覆意見就記載在民航局報告中」，更於112年7月20日國發會函文徵詢意見後，蔣市府就在同年8月8日正式回函，白紙黑字明確指出：「松山機場遷移有利於台北市整體都市發展規劃，仍為市民所殷盼」，並具體要求交通部將松山機場遷移案納入後續機場整體規劃思考。

此外，市府也針對機場周邊公設保留地、交通轉運設施等提出具體建議。請問委員，112年8月8日的正式公文難道不算數？市府明確多次要求中央納入遷移規劃，難道叫做沒有提出主張？

北市府進一步表示，對於台北未來整體科技產業發展與土地布局，市府早就有長期規畫，並非現在才開始思考。從113年起積極與國防部協調，多次召開正式及非正式會議、三度前往松南營區現地勘查，最終於114年底順利收回土地，都是為台北未來產業發展預作準備。

市府表示，如今隨著輝達確定落腳北士科，AI產業發展迎來關鍵契機，市府也提出整合機場及周邊約300公頃腹地，打造臺北AI園區的長遠願景，讓臺北在全球AI產業競爭中掌握先機。

市府強調，重大公共政策應建立在完整事實之上，不能忽略正式公文紀錄，更不能將「未提出預算申請」與「未提出遷移主張」混為一談。從112年正式函文中央、114年底收回松南營區，到如今提出台北AI黃金世紀的整體規畫，市府的政策方向與具體作為都有跡可循。市府也呼籲中央正視地方早已提出的建議，未來將持續與中央攜手合作，推動台北市整體產業布局，逐步實現台北AI黃金世紀的長遠願景。

北市 布局 蔣萬安 松山機場

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