僑委會預算報告空白 羅智強酸：太神奇 要撒檸檬水才看得到？

立法院外交及國防委員會今邀請僑委會報告，並審查「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但僑委會因預算名目不同給出空白內容。國民黨立委羅智強在臉書發文開酸，僑委會的專報，實在太神奇了，是要撒上檸檬水，才看得到字嗎？

立法院外交及國防委員會今邀請僑務委員就「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」進行專題報告，同時審查僑委會函送的114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。然而，執行情形表卻只有一頁，僑委會則解釋，因公出國預算編列在視察、訪問及開會等類別，歷年並未編列「考察」項目，沒有相關執行資料，引發熱議。

羅智強在臉書發文酸，僑委會的專報，實在太神奇了，是要撒上檸檬水，才看得到字嗎？一張白紙，是叫民進黨台北市長參選人沈伯洋怎麼質詢？國民黨立委黃建賓也留言諷刺「可能還要用火烤」。