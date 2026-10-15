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駁民進黨稱選前作秀...蔣萬安2023年函中央公文曝...曾提松機4點建議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市府2023年8月就曾向中央清楚表達松山機場遷建立場，這份市府公文內容也曝光，為2023年8月8日北市府針對「松山國際機場2040年整體規畫」成果報告意見，回覆中央國發會的函文。圖／北市府提供
台北市府2023年8月就曾向中央清楚表達松山機場遷建立場，這份市府公文內容也曝光，為2023年8月8日北市府針對「松山國際機場2040年整體規畫」成果報告意見，回覆中央國發會的函文。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今天赴行政院院會，說明北市府啟動松山機場遷移計畫，盼中央支持。蔣萬安不僅親自出席，還帶北市府先前回覆中央函文，指台北市府2023年8月就曾清楚表達立場，駁斥民進黨臉書粉專稱「平時大擺爛，選前才作秀！」

這份市府公文內容也曝光，為2023年8月8日北市府針對「松山國際機場2040年整體規畫」成果報告意見，回覆中央國發會的函文。

北市府當時提出「松山國際機場2040年整體規畫」成果報告的書面意見有四點。第一、以長期規畫角度，松山機場遷建有利於台北市整體都市發展規畫，仍為市民所殷盼，仍請交通部應將松山機場遷建案納入後續機場整體規畫思考。

第二、機場周邊尚有多處為畫設機場用地，但尚未取得之公設保留地，嚴重影響民眾權益甚鉅。建議仍應考量松山機場中長期規畫需求及期程，評估公設保留地之存廢。

第三、本市總體國道客運轉運站月台整體呈現供過於求，惟為滿足松山機場未來開發衍生需求，建議可將松山機場周邊之國道及市區公車停靠站點收攏至轉運中心，並由交通部民用航空局(下稱民航局)自行興建或以促參方式辦理，轉運空間應備設施可參考本市既有路外轉運站之案例(例如:台北、市府、南港轉運站)。

第四、公車業者係因松山機場開發衍生之需求及周邊整體交通考量進駐轉運中心，建議未來可思考不將進駐轉運中心之成本轉嫁至業者負擔之方案，由民航局或航空業者分擔吸收，以鼓勵大眾運輸服務。

台北市府2023年8月就曾向中央清楚表達松山機場遷建立場，這份市府公文內容也曝光，為2023年8月8日北市府針對「松山國際機場2040年整體規畫」成果報告意見，回覆中央國發會的函文。圖／北市府提供
台北市府2023年8月就曾向中央清楚表達松山機場遷建立場，這份市府公文內容也曝光，為2023年8月8日北市府針對「松山國際機場2040年整體規畫」成果報告意見，回覆中央國發會的函文。圖／北市府提供

蔣萬安 民進黨 松山機場

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