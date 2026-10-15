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松機遷建恐耗時20年以上 政院：桃機備援功能也須納入考量

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對台北市長蔣萬安提出松機遷建議題。行政院發言人李慧芝今（15）日表示，山機場是桃園機場的備援機場，若桃園機場無法降落，便須仰賴松山機場，因此遷建將面臨相當大的挑戰。民航局副局長楊國峯補充，目前行政院核定的松山機場整體規劃，仍朝向首都商務機場及國內航線樞紐的方向規劃。未來仍可持續討論，並依討論結果評估中央後續政策如何處理。

蔣萬安今日赴行政院會討論松山機場遷建議題，並在會後拿出2023年當時的公文來說明。對此，李慧芝表示，松山機場遷建議題過去歷任台北市長任內都曾多次被提及，但過去四年台北市政府並未提出遷建計畫，今天也是蔣萬安市長首次與中央針對相關議題進行討論。

李慧芝說，松山機場肩負離島疏運、救災救難、醫療後送、國防及中樞防衛等任務，涉及內政部、衛福部、交通部及國防部等部會。交通部也強調，松山機場是桃園機場的備援機場，若桃園機場無法降落，便須仰賴松山機場，因此遷建將面臨相當大的挑戰。

李慧芝表示，今天蔣萬安市長主要針對松山機場遷建後的土地使用規劃提出主張。至於松山機場現有功能如何處理，蔣市長認為，醫療後送等功能可以納入規劃，或透過其他配套措施處理。

楊國峯表示，有關松山機場遷建，昨天在立法院，民航局已說明中央機場的整體功能定位，以及桃園機場第三航廈、第三跑道等建設完成後，容量是否能符合未來需求。桃園機場本身仍有相關建設及整體規劃需要推進，才能滿足未來航空運輸需求。如果要遷建松山機場，由於其國內線的特性與桃園機場不同，包括小型機及整體運作動線等，都有不同考量。因此，松山機場與桃園機場仍須進行整體規劃及評估，才能確認遷建計畫是否可行。

楊國峯說，就目前規劃期程及綱要計畫來看，桃園機場相關計畫已核定至2045年，後續仍需要時間。松山機場遷建涉及的評估可能相當漫長，保守估計需要20年以上，才能確認整體遷建計畫是否可行。

至於台北市政府對松山機場的看法，楊國峯則提到，2015年台北市長任內曾舉辦松山機場相關再生論壇，因此在松山機場整體規劃過程中，交通部也邀請台北市政府共同討論。台北市政府在2023年5月曾提出相關意見，對松山機場的定位及整體規劃表達看法。交通部尊重台北市政府的立場，也會在整體規劃中考量松山機場的定位。

楊國峯強調，目前行政院核定的松山機場整體規劃，仍朝向首都商務機場及國內航線樞紐的方向規劃。未來仍可持續討論，並依討論結果評估中央後續政策如何處理。

松機 桃機 政院

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