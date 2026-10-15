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藍拚選前普發2萬 政院給軟釘子：籲兩院拉同把弓 促春節前發1萬
國民黨中常會要求立院黨團在11月28日地方選舉投票前，三讀完成全民共享經濟成果及穩定民生特別條例，推動普發2萬元。行政院今重申普發現金三原則，盼立法院跟行政院拉同一把弓、對準同一個目標，盡速審議明年度總預算案，讓民眾在明年春節前領到普發一萬元。
行政院發言人李慧芝指出，上周行政院會已針對明年AI紅利全民共享普發一萬做出完整報告，是依據不排擠其他政策、實質零舉債及程序合法合憲等三原則，提出負責任的普發一萬的規畫。
李慧芝說，昨天賴清德總統再次呼籲立法院，只要明年度總預算能在明年1月三讀、經總統公布，春節前就能領普發一萬。
她表示，希望立法院可以跟行政院一起拉同一把弓、對準同一個目標，大家共同為國人推動合法合憲、實領零債的AI紅利全民普發一萬元，立法院也能盡速審議明年度總預算，讓民眾在過年前領到普發一萬，也讓0到18歲每人5000元的兒少成長津貼能在明年準時發放。
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