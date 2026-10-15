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僑委會報告考察預算留白 王定宇稱不適當：可先與召委溝通
立法院國防外交委員會今邀請僑委會報告，並審查「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，但僑委會因預算名目不同給出空白內容。民進黨立委王定宇今質詢時也表示不適當。
立院國防外交委員會今邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」，同時請外交部列席，並備質詢；此外，委員會也審查僑委會函送114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」。不過，僑委會給立法院的執行情形表只有一頁。
此外，僑委會因公出國預算類別分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，指歷年均未編列「考察」類別的出國預算，亦無考察案件，就立院所詢問預算執行情況給予空白。
對於在野黨立委批評這是玩文字遊戲，李姸慧堅稱這不是文字遊戲，指僑委會從來沒有「考察」的類別。
針對僑委會今日的專報，王定宇在質詢時指出，行政部門被安排在周一向立法院專報的叫做「爐主」，時間上才最來不及，認為僑委會在準備的過程中提出這樣的報告內容確實不適當，建議僑委會可以與委員會輪值的召委溝通，提醒詢問的名詞不對，可不可以換一下，或者提供其他的內容。
王定宇說，這是可以溝通的，而不是來到立法院委員會才溝通，指委員會是要討論事情的內容，而不是用來溝通。
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