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韓國瑜將赴高雄站台 陳其邁：歡迎回來走走

中央社／ 高雄15日電

立法院長韓國瑜17日將到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，對此，高雄市長陳其邁今天表示，韓國瑜已經很久沒有回來高雄，歡迎他回來走走看看。

韓國瑜將出席柯志恩17日舉辦小港廟口音樂會，對此，陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪表示，韓國瑜已經很久沒有回來高雄，歡迎他回來走走看看，應該這裡也有很多他的朋友。

陳其邁年底即將卸任，許多議員近日在議會質詢時送陳其邁禮物。被問到如何處理禮物？陳其邁說，自己都有帶回家，他們的好意都會珍藏在心裡。

陳其邁還笑說，卸任後也希望把歌練好，洗刷過去對他歌聲的抹黑，「其實我歌唱得也沒有那麼差，只要多一點時間練習，一定會令大家刮目相看」。

被問到任內最後一次總質詢，心裡有何感受？陳其邁說，上任6年，總是時候要跟大家說再見，當然會依依不捨。真的非常感謝議員不分黨派，這6年給他最大的支持跟肯定，大家都是為了高雄更好。

此外，在議會總質詢休息時間，陳其邁與記者閒聊時提到選情表示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆已「漸入佳境」。他並指民進黨台北市長參選人沈伯洋掃街人潮爆滿，風格打中年輕人，「洋流已成」。

陳其邁 韓國瑜 高雄

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